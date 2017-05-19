Международная выставка MILEX-2017 открылась в Минске

МИНСК, 20 мая — Sputnik. Международная выставка вооружения и военной техники MILEX начала работу в белорусской столице, передает корреспондент Sputnik в субботу с площадки на территории минского аэропорта Минск-1.



© AFP/ VIKTOR DRACHEV MILEX-2017: какими вооружениями будут удивлять белорусов

Данная выставка проводится в Минске с 2001 года, каждые два года. Организаторы всегда проводят ее в мае. Предыдущий раз выставка проводилась 3 года назад.

Как сообщили представители Государственного военно-промышленного комитета Беларуси, мероприятие посетят более 50 официальных делегаций из 30 стран мира.

"Это и наши традиционные государства-партнеры, и потенциальные государства-заказчики белорусской военной техники и вооружения", — заявили Sputnik представители в Госкомвоенпрома.

Экспозиция выставки занимает почти 7000 квадратных метров на закрытой площадке и 12 000 квадратных метров на открытой площади, она превысила показатели 2014 года — когда предыдущий раз проводился MILEX — почти в 1,4 раза, отметили в ГВПК.

Там также подчеркнули, на выставку, которая пройдет 2 дня, прибыли более 140 участников из Беларуси, Германии, Китая, Казахстана, России, Словакии и Украины, впервые в MILEX принимают участие компании из Германии и Словакии.



© Sputnik / Виктор Толочко В Минске открылась выставка MILEX-2017

По словам собеседников агентства, Россия, по традиции, является одним из самых активных участников этой выставки. По данным организаторов, в этом году 11 предприятий российской "оборонки" представит более 350 образцов вооружения и военной техники.

Второй раз в MILEX примут участие производители из Китая — это Китайская аэрокосмическая международная торговая компания "Великий поход".

В Госкомвоенпроме отметили, что почти 80 белорусских предприятий и учреждений образования экспонируют свою продукцию.

Рассказывая о том, какие отечественные образцы вооружения будут представлены на MILEX, в ГВПК отметили, что это будут системы огневого поражения, боевые авиационные комплексы военного и гражданского назначения, системы комплексного противодействия высокоточному оружию — комплект РСЗО "Полонез", бронированное транспортное средство "Кайман", портативный передатчик помех малоразмерным БЛА "Гроза-Р", а также более сложная и уникальная станция "Гроза".

На выставке также представлена экспозиция военной ретро-техники.

Выставку "MILEX-2017" освещают более 100 журналистов.

В Госкомвоенпроме заявили, что "MILEX-2017" будет способствовать укреплению международного авторитета Беларуси.