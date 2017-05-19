20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мать и сын погибли на пожаре в Пинске. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о пожаре спасатели получили 20 мая в 01.57. На улице Окоповой горел двухквартирный деревянный дом. Работники МЧС обнаружили и вынесли из горящего жилья хозяйку 1954 года рождения и ее 40-летнего сына. Реанимационные мероприятия не принесли результатов, медиками была констатирована смерть обоих.

Огнем повреждены перекрытие, стены и имущество. Версия причины пожара - неосторожность при курении.-0-