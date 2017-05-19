ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мать и сын погибли на пожаре в Пинске

20.05.2017 10:07 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мать и сын погибли на пожаре в Пинске. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о пожаре спасатели получили 20 мая в 01.57. На улице Окоповой горел двухквартирный деревянный дом. Работники МЧС обнаружили и вынесли из горящего жилья хозяйку 1954 года рождения и ее 40-летнего сына. Реанимационные мероприятия не принесли результатов, медиками была констатирована смерть обоих.

Огнем повреждены перекрытие, стены и имущество. Версия причины пожара - неосторожность при курении.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщение о пожаре спасатели получили 20 мая в 01.57. На улице Окоповой горел двухквартирный деревянный дом.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Спортобзор: ЧМ-2021 в Беларуси и Латвии и новое руководство федераций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика