Нетривиальная аренда: зачем снимают чужую квартиру, когда есть собственная

Недавно российское риелторское агентство «Инком-Недвижимость» высчитало: 27% московских квартиросъемщиков — владельцы собственного жилья. Минск подобная тенденция еще не накрыла, но владельцы жилья, арендующие чужие метры, а свои — сдающие, также существуют. По оценкам ГК «Твоя столица», несколько процентов квартирантов сдают собственное жилье.



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Вариациий жизненных ситуаций несколько:

1. Сдается трехкомнатная квартира стандартных потребительских качеств, а снимается такая же двухкомнатная, ближе к работе или к родителям. Плюсы такой рокировки для семьи из двух-трех человек очевидны: разница в стоимости покрывает и аренду двушки, и коммунальные по ней, кроме того, к значимому для семьи объекту (к работе или квартире родителей) не нужно каждый день ездить через весь город.

2. Сдается комфортная квартира (не важно, сколько в ней комнат) по высокой цене, снимается другая, попроще и подешевле. Таким образом человек не рискует собственностью и может зарабатывать на разнице цен.

3. Семье, у которой есть однокомнатная (двухкомнатная) квартира, нужно «расширятсья». Семья строит большую квартиру. Ютиться в старой маленькой квартире не хотят, в средствах не слишком ограничены. Поэтому сдают свою однокомнатную (двухкомнатную), взамен снимают трехкомнатную — такую же по стоимости, или чуть более дорогую.

REALTY.TUT.BY разыскал одного такого собственника, который и сдает и снимает жилье. Анатолий — мужчина свободный, владелец «однушки» на Грушевке. Свою свежеотремонтированную квартиру он сдает за 200 долларов в месяц, сам снимает комнату у одинокой женщины за 70 долларов.

— Это удобно, — говорит Анатолий. — Я все равно днями на работе, в выходные на даче. Хочу дачу достроить к пенсии до состояния нормального загородного дома. Так что каждая сотня долларов в месяц на счету. Кроме того, мне с хозяйкой веселее — есть с кем вечером поговорить.

Кстати, в Мосве ситуация у тех, кто сдает-снимает, несколько иная. Там 25% сдают маленькие квартиры, чтобы, доплатив, снять более просторные. По мнению риелторов, эта ситуация возникла из-за недоверия москвичей к институту ипотечного кредитования и страха перед высокими процентными ставками по кредитам.

Еще 10% собственников жилья переезжают в съемную квартиру для того, чтобы сменить район проживания и быть ближе к работе или родителям.

Почти третья часть всех участников рынка двойной аренды в Москве переезжает в более дешевое жилье, чтобы получать прибыль с разницы в стоимости между арендой собственной и чужой квартиры.

Еще один "московский" вариант двойной аренды в Минске представить очень сложно. 15% сделок по двойной аренде формирует коллективная аренда: когда родственники или друзья съезжаются в одну большую квартиру из нескольких маленьких. Аренда многокомнатной квартиры стоит не так дорого, как аренда нескольких «двушек» или «однушек». Разница позволяет зарабатывать.

Еще 20% московских двойных арендаторов на лето уезжают за город. Такие москвичи сдают квартиры в столице, а вместо этого снимают коттеджи в Подмосковье.

В Беларуси таких случаев не фиксировалось. Но по данным ГК «Твоя столица» 5% минских квартир действительно сдаются только на лето. Некоторые пенсионеры живут на своих дачах с апреля-мая по октябрь, а жилье на теплые месяцы сдают.





Четвертая часть столичных квартиросъемщиков — владельцы собственного жилья. Такие горожане предпочитают снимать, а не покупать недвижимость, чтобы не брать кредит



В Москве существенно выросла доля двойной аренды, при которой один и тот же человек одновременно сдает собственную квартиру и снимает чужую, сообщает риелторское агентство «Инком-Недвижимость». На данный момент доля таких квартиросъемщиков увеличилась до 27% от общего числа игроков на арендном рынке, говорится в пресс-релизе. Год назад они формировали всего 20% рынка, сказано в исследовании.



Значительная часть таких арендаторов нуждается в улучшении жилищных условий, однако сознательно не обращается в банки за ипотекой, выяснили в «Инком-Недвижимости». По мнению риелторов, эта ситуация возникла из-за недоверия москвичей к институту ипотечного кредитования и страха перед оформлением кредита. Люди не хотят брать на себя риски, связанные с оформлением ипотеки, поэтому вместо продажи имеющейся квартиры и последующей покупки другого жилья москвичи переходят на рынок аренды, написано в материалах «Инком-Недвижимости».



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https://realty.rbc.ru/news/591d59529a79473b02d86e73