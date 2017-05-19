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Президент направил приветствие участникам выставки MILEX-2017

20.05.2017 10:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2017. Данное приветствие было зачитано на церемонии открытия выставки в субботу в Минске, передает корреспондент Sputnik.

Президент направил приветствие участникам выставки MILEX-2017
© Sputnik / Виктор Толочко
Международная выставка MILEX-2017 открылась в Минске

"Сегодня отечественный военно-промышленный комплекс является важным сектором экономики. MILEX предоставляет уникальную возможность широкой общественности и специалистам ознакомиться с лучшими образцами продукции наших оружейников", — говорится в поздравлении главы государства.

Новейшие технологии белорусской "оборонки" способствуют повышению ее экспортных возможностей на мировом рынке вооружений, отмечено в приветствии.

Открывая выставку премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков отметил, что проведение международного салона будет способствовать укреплению международного авторитета нашей страны.

"Беларусь демонтирует новейшее мобильное бронированное транспортное средство "Кайман". Среди перспективных образцов продукции — модернизированная боевая машина из состава зенитно-ракетного комплекса "Оса", — отметил премьер.

По его словам, международный характер форума создаст для его участников и гостей уникальные возможности для изучения рынка вооружений, подчеркнул премьер. Он также отметил, что MILEX должна внести значительный вклад в дальнейшее развитие военно технического сотрудничества с зарубежными странами и послужит укреплению деловых связей.

 
Теги: Минск
 
 
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Приветствие главы государства зачитал председатель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулев.

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