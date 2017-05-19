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Президент направил приветствие участникам выставки MILEX-2017
20.05.2017 10:20 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2017. Данное приветствие было зачитано на церемонии открытия выставки в субботу в Минске, передает корреспондент Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Сегодня отечественный военно-промышленный комплекс является важным сектором экономики. MILEX предоставляет уникальную возможность широкой общественности и специалистам ознакомиться с лучшими образцами продукции наших оружейников", — говорится в поздравлении главы государства.
Новейшие технологии белорусской "оборонки" способствуют повышению ее экспортных возможностей на мировом рынке вооружений, отмечено в приветствии.
Открывая выставку премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков отметил, что проведение международного салона будет способствовать укреплению международного авторитета нашей страны.
"Беларусь демонтирует новейшее мобильное бронированное транспортное средство "Кайман". Среди перспективных образцов продукции — модернизированная боевая машина из состава зенитно-ракетного комплекса "Оса", — отметил премьер.
По его словам, международный характер форума создаст для его участников и гостей уникальные возможности для изучения рынка вооружений, подчеркнул премьер. Он также отметил, что MILEX должна внести значительный вклад в дальнейшее развитие военно технического сотрудничества с зарубежными странами и послужит укреплению деловых связей.
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Приветствие главы государства зачитал председатель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулев.
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