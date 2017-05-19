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Начальник железнодорожной станции Ельска задержан по подозрению в получении взяток
Начальник жд станции Ельска Андрей Зуевич находится под следствием уже третий месяц. Информацию о его задержании TUT.BY сообщил источник.
О задержании мужчины стало известно только недавно. Отсутствие начальника подтвердили и на его рабочем месте.
— Андрей Иванович действительно задержан и находится под следствием еще с начала весны. Сейчас его обязанности временно исполняют дежурные по станции сотрудники, — ответили в приемной жд станции Ельска.
Андрей Зуевич был назначен начальником станции районного центра в 2015 году. До своего повышения работал там же — коммерческим агентом, дежурным по станции.
Напомним, что около месяца назад
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Андрей Зуевич был назначен начальником станции районного центра в 2015 году. До своего повышения работал там же - коммерческим агентом, дежурным по станции.
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