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Начальник железнодорожной станции Ельска задержан по подозрению в получении взяток

20.05.2017 10:54 — Разное | Tut.by  
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Начальник жд станции Ельска Андрей Зуевич находится под следствием уже третий месяц. Информацию о его задержании TUT.BY сообщил источник.

О задержании мужчины стало известно только недавно. Отсутствие начальника подтвердили и на его рабочем месте.

— Андрей Иванович действительно задержан и находится под следствием еще с начала весны. Сейчас его обязанности временно исполняют дежурные по станции сотрудники, — ответили в приемной жд станции Ельска.

Андрей Зуевич был назначен начальником станции районного центра в 2015 году. До своего повышения работал там же — коммерческим агентом, дежурным по станции.

Напомним, что около месяца назад были задержаны начальник «Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций» Леонид Лемеш, а также начальники транспортных инспекций в Гомеле и Гродно Сергей Чучвага и Сергей Грудзинский.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Андрей Зуевич был назначен начальником станции районного центра в 2015 году. До своего повышения работал там же - коммерческим агентом, дежурным по станции.

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