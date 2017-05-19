Равков: армия страны способна ответить на современные вызовы

МИНСК, 20 мая — Sputnik. Вооруженные силы нашей страны в состоянии противостоять современным угрозам и вызовам, заявил министр обороны Беларуси Андрей Равков на открытии выставки MILEX-2017 в субботу в Минске.



© Sputnik / Виктор Толочко Международная выставка MILEX-2017 открылась в Минске

"Вооруженные силы Белоруссии способны эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы. А повышение их боевой мощи мы видим, в том числе, за счет улучшения качественных характеристик стоящих на вооружении образцов военной техники", — сказал министр.

Равков напомнил, что закупка новой, отвечающей мировым стандартам вооружения военной техники, а также разработка и оснащение армии отечественными комплексами и системами, ведется постоянно. В стране системы залпового огня "Полонез", радиолокационные станции, беспилотные летательные комплексы, оптические прицелы, средства радиоэлектронной борьбы, бронированные автомобили. Кроме этого осуществляется капитальный ремонт и модернизация существующего вооружения, например, зенитных комплексов С-300, танков Т-72Б, самолетов МиГ-29.