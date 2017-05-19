20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятеро детей и двое взрослых спасены на пожаре в Молодечно, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

Сообщение о сильном задымлении в одной из комнат поступило в МЧС 19 мая в 17.48 от вахтера общежития на улице Галицкого. Когда спасатели прибыли на место, из окна на втором этаже четырехэтажного здания шел сильный дым. Работники МЧС спасли с третьего этажа двух взрослых и троих детей, для этого пришлось использовать автолестницу. Еще двое детей были спасены по лестнице со второго этажа - младший школьник и маленькая девочка. Малышку на всякий случай доставили в больницу для медицинского осмотра. Остальные проживающие смогли покинуть здание самостоятельно до прибытия подразделений МЧС. Пожар ликвидирован в 18.07. Его причина устанавливается.-0-