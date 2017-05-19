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Рачковский объявил об отставке с поста председателя Федерации хоккея Беларуси
Председатель Федерации хоккея Беларуси Игорь Рачковский объявил о своей отставке во время внеочередной отчетно-выборной конференции ФХБ.
Выступая с докладом, Игорь Рачковский подвел итоги деятельности федерации за минувший год, напомнил о результатах выступления в прошедшем сезоне юношеской, молодежной и национальной сборных и отметил, что не достиг поставленных задач.
— Сборная Беларуси на чемпионате мира заняла 13-е место. Это то место и тот уровень, на котором находится наш хоккей. Видя, как идет серьезный прогресс тех федераций, которые 10 лет назад и конкурентами-то для нас не были, ясно, что надо двигаться и развиваться. Не достиг тех целей и задачей, которые передо мной стояли, поэтому объявляю о своей отставке. Что касается оценки деятельности федерации, то предлагаю считать ее удовлетворительной, — сказал Игорь Рачковский.
Через несколько минут прошли выборы нового руководителя ФХБ. Федерация гродненской области предложила на этот пост председателя минского облисполкома Семена Шапиро. Большинством голосов делегаты поддержали его кандидатуру.
Семен Шапиро родился в 1961 году. Является заслуженны работником сельского хозяйства Республики Беларусь.
Отметим, что после неудачного старта сборной Беларуси на чемпионате мира в Париже Игорь Рачковский
А 19 мая Беларусь совместно с Латвией на ежегодном конгрессе в Кельне
При Игоре Рачковском, который заступил на пост руководителя федерации хоккея осенью 2014 года, национальная сборная Беларуси заняла 7-е место на ЧМ-2015, стала 14-й на мировом форуме в 2016 году и финишировала 13-й на ЧМ-2017.
По итогам нынешнего сезона впервые почти за полтора десятка лет (с 2003 года) все три сборные Беларуси (U18, U20 и взрослая национальная дружина) пребывают в сильнейших дивизионах чемпионата мира.
После недавних критических высказываний Александра Лукашенко, во время ежегодного обращения к народу и парламенту
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Председатель Федерации хоккея Беларуси Игорь Рачковский объявил о своей отставке во время внеочередной отчетно-выборной конференции ФХБ.
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