Новый глава ФХБ: Пришел не для того, чтобы устраивать чистки, но и расхлябанности быть не должно

Новый председатель Федерации хоккея Беларуси Семен Шапиро после вступления в должность сразу же заявил, что сенсационных заявлений и резких кадровых решений от него ждать не стоит и, но пообещал стране и президенту, что приложит все свои знания и усилия, чтобы поднять белорусский хоккей на более высокий уровень.



Семен Шапиро. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Я всю жизнь работал в другой сфере. Был руководителем селхозпредприятия, министром сельского хозяйства, губернатором двух областей.

Прибыв в Гродно, я полюбил хоккей. Вместе с Анатолием Варивончиком и другими руководителями «Немана» мы решили сделать так, чтобы жители города радовались за свою команду. Думаю, нам это удалось. За без малого 4 года моей работы «Неман» дважды становился серебряным призером и дважды — золотым.

Работая вместе с хоккейными специалистами, постиг главные принципы организации клуба. И моги коллеги из Гродно подтвердят, что у нас было коллегиальное обсуждение всех вопросов. Будучи губернатором, никогда не позволял себе вмешиваться в тренерскую кухню, всегда старался дать возможность специалистам себя проявить. И это приносило результаты, — рассказал Семен Шапиро.

Новый председатель главной проблемой отечественного хоккея назвал состояние детско-юношеских школ и успокоил хоккейных люд, пообещав, что не собирается сразу после своего прихода устраивать кадровые чистки. Даже новых заместителей он попросил пока не назначать. В ближайшие 2−3 недели он рассчитывает познакомиться с коллективом, после чего определится с ближайшими помощниками.

— Сегодня в белорусском хоккее немало проблем, вы о них знаете. Но основа великого будущего хоккея Беларуси — это, конечно, детско-юношеские школы, которые должны готовить большое количество спортсменов, чтобы была возможность отбора на уровне национальной команды.

Понимаю, что смена руководителя — это всегда стресс для коллектива. Я всю жизнь учился, защищал кандидатскую, докторскую по теме управления. И за долгие годы сталкивался с похожими случаями. И вы увидите, что я пришел не для того, чтобы устраивать кадровые чистки. Но вместе с тем вы меня знаете как человека жесткого, требовательного. Расхлябанности быть не должно. На всех уровнях должны быть дисциплина и порядок. По-другому высоких результатов не добиться.

Хочу поблагодарить за оказанное доверие и пообещать стране и президенту, что приложу все усилия для того, чтобы поднять хоккей Беларуси еще выше, — отметил Семен Шапиро.

(Будет дополнено.)