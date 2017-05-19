Два автомобиля с пьяными за рулем столкнулись в Минске

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два автомобиля с пьяными водителями столкнулись в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ РУВД Фрунзенского района Алена Волчек.

ДТП произошло сегодня утром. Водитель такси на "Додже" ехал по улице Притыцкого. "Он двигался в третьей полосе. При перестроении во вторую полосу столкнулся с автомобилем "Фольксваген", в салоне этой машины находился пассажир. Водители вышли, таксист предлагал разобраться без ГАИ, но второй участник ДТП настоял на вызове инспекторов. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции обнаружили водителя такси спящим на заднем сидении своей машины. В крови у него было 2,41 промилле алкоголя. У водителя "Фольксвагена" - 0,35 промилле", - рассказала Алена Волчек.

Машины участников ДТП отправлены на штрафную стоянку.-0-