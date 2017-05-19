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Пьяный таксист после ДТП хотел разойтись без ГАИ, второй участник отказал. Он не знал, что тоже пьян

20.05.2017 13:26 — Разное | Tut.by  
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Два автомобиля с пьяными водителями столкнулись в Минске. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на представителя ГАИ Фрунзенского района Алену Волчек.

ДТП произошло утром 20 мая. Водитель такси Dodge ехал по улице Притыцкого со стороны улицы Кунцевщина в направлении улицы Неманской. «Он двигался в третьей полосе. При перестроении во вторую полосу столкнулся с автомобилем Volkswagen. Водители вышли, таксист предлагал разобраться без ГАИ, но второй участник ДТП настоял на вызове инспекторов. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции обнаружили водителя такси спящим на заднем сиденье своей машины, — рассказала Алена Волчек.

Обоих водителей доставили на медосвидетельствование. В крови таксиста обнаружили 2,41 промилле алкоголя. У водителя Volkswagen — 0,35 промилле.

Машины участников ДТП доставили на штрафстоянку.

 
Теги: Минск
 
 
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