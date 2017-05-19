Плавающий броневик и милицейский водомет: на MILEX-2017 представили новые виды техники

В Минске открылась выставка вооружений MILEX-2017, собравшая большое количество гостей и участников из Беларуси, Германии, Китая, Казахстана, России, Словакии и Украины. Некоторые виды техники представлены впервые. 42.TUT.BY побывал на открытии в аэропорту «Минск-1» и делится первыми впечатлениями.

Пожарный танк

Эта небоевая машина была представлена широкой публике впервые. Пожарный танк ГПМ-72 должен работать там, куда обычным спасателям путь заказан, — горящие склады боеприпасов, нефтепродуктов, места, куда обычная машина не сможет добраться.





Как рассказал представитель фирмы-производителя ООО «Пожснаб» Олег Зайцев, за основу был взят танк Т-72. С него была демонтирована башня и заменена на цистерну емкостью 10 000 литров и специальное оборудование.

Во время тушения пожара на складе с боеприпасами ГПМ-72 располагается за земляным валом, вода подается на выдвижную шестиметровую аквамачту, снабженную видеокамерой. Таким образом, экипажу нет нужды покидать машину. Насос мощностью 4000 л/мин. подает воду на дальность до 70 м.





От Т-72 пожарный танк унаследовал высокие проходимость и защиту. Поэтому экипажу не нужно бояться осколков от разорвавшихся снарядов, да и дорога тоже особо не нужна. При необходимости ГПМ-72 может проложить свою.

Броневик, способный защитить от химического оружия

На выставке впервые был продемонстрирован новейший плавающий броневик компании «Минотор-сервис» Vitim. Публике показали экспериментальный образец, который только проходит заводские испытания.





Броневик способен развивать скорость до 125 км/ч по шоссе и до 5 км/ч на плаву. Чтобы подготовить машину к преодолению водной преграды, требуется всего пару минут — это время уходит на то, чтобы откинуть волноотражательный щиток.

По словам начальника КО «Минотор-Сервис» Дмитрия Коваленко, броневик оснащен пятиступенчатой ручной коробкой передач и дизельным двигателем ЯМЗ. Расход топлива составляет около 20 л/100 км. Коробка, мосты, раздатка и редукторы были специально разработаны для этого бронеавтомобиля специалистами компании «Минотор-Сервис».



Вес запаски — около 100 кг, для облегчения ее снятия броневик оборудован лебедкой. Коричневые устройства — это фильтрационной установка

Броня боевой машины обеспечивает круговую защиту от пуль калибра 7,62 мм на дистанции в 10 м. Корпус способен выдержать подрыв под днищем ручной гранаты Ф-1 или РГО, а также взрывного устройства мощностью 0,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Шины броневика снабжены автоподкачкой и снабжены броневставками. На полностью пробитых колесах Vitim может пройти еще 50 км.

Броневик снабжен специальной фильтрационной установкой, способной защитить экипаж от воздействия химического оружия или радиации.

Т-72 по-белорусски

На стенде 140-го бронетанкового завода была показана новейшая отечественная модернизация танка «семьдесятдвойки» — Т-72БМЭ. Новинка значительно превосходит по совокупности характеристик стоящий на вооружении белорусской армии танк Т-72Б. Точность стрельбы увеличена за счет установки датчиков ветра, положения пушки, атмосферного давления, крена и тангажа. При стрельбе теперь учитывается даже температура боеприпасов.





Представитель 140-го бронетанкового завода рассказал, что по желанию заказчика Т-72БМЭ может оборудоваться тепловизором для механика-водителя, позволяющим видеть в любых условиях (ночью, в пыль, туман и прочее) на дальности до 300 метров.

Танк получил систему управления огнем «ЭССА-72У», которая позволяет при необходимости вести огонь как наводчику, так и командиру. Танк может поражать цели на дистанции 5−7 км, а дальность обнаружения составляет 10 км. Вся необходимая информация, а также картинка выводится на ЖКИ-мониторы командира и наводчика.





Мощность двигателя повысилась на 60 л. с., теперь он выдает 840 л. с., что улучшило подвижность танка. Ходовая часть машины была значительно усилена и усовершенствована в ходе модернизации.

Еще одной особенностью танка стало наличие вспомогательного дизельного двигателя, он необходим для экономии горюче-смазочных материалов, а также если боевая машина, например, находится в засаде. Дополнительный двигатель позволяет Т-72БМЭ вращать башню без задействования основного силового агрегата, а также питает бортовое оборудование. Расход топлива при его использовании составляет 4−5 литров в час.





В качестве дополнительной защиты Т-72БМЭ получил бортовые резинотканевые экраны, снабженные динамической защитой «Контакт-1», а также противокумулятивные решетки, защищающие моторный отсек.

Полицейский «Шторм»

Еще одна новинка выставки MILEX-2017 — автомобиль быстрого реагирования «Шторм», на этот раз отечественная разработка от Борисовского предприятия ООО «Пожснаб».





Автомобиль построен на специальном шасси МАЗ-6317X9 и почти на 80% состоит из белорусских комплектующих. Эта спецтехника предназначена для борьбы с массовыми беспорядками, разгона незаконных протестов.





Кабина и фары автомобиля защищены стальными решетками. Это необходимо на случай, если демонстранты будут забрасывать водомет камнями, тротуарной плиткой и другими тяжелыми предметами. Дополнительную защиту получил также моторный осек.





Отвал, установленный в передней части, позволяет расчищать импровизированные баррикады. Корпус «Шторма» покрыт специальным негорючим составом.

Машина оснащена водометом, подающим 40−50 литров воды в секунду. Вместимость бака составляет 9000 литров. Водомет управляется с центральной панели, «стрелку» помогают камеры и цветной ЖК-дисплей.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Кроме воды, «Шторм» способен применять и спецсредства, например слезоточивый газ. Машина оснащается дизельным двигателем, имеет колесную формулу 6×6 и разгоняется до 80 км/ч.