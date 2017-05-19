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Плавающий броневик и милицейский водомет: на MILEX-2017 представили новые виды техники
В Минске
Пожарный танк
Эта небоевая машина была представлена широкой публике впервые. Пожарный танк ГПМ-72 должен работать там, куда обычным спасателям путь заказан, — горящие склады боеприпасов, нефтепродуктов, места, куда обычная машина не сможет добраться.
Как рассказал представитель фирмы-производителя ООО «Пожснаб» Олег Зайцев, за основу был взят танк Т-72. С него была демонтирована башня и заменена на цистерну емкостью 10 000 литров и специальное оборудование.
Во время тушения пожара на складе с боеприпасами ГПМ-72 располагается за земляным валом, вода подается на выдвижную шестиметровую аквамачту, снабженную видеокамерой. Таким образом, экипажу нет нужды покидать машину. Насос мощностью 4000 л/мин. подает воду на дальность до 70 м.
От Т-72 пожарный танк унаследовал высокие проходимость и защиту. Поэтому экипажу не нужно бояться осколков от разорвавшихся снарядов, да и дорога тоже особо не нужна. При необходимости ГПМ-72 может проложить свою.
Броневик, способный защитить от химического оружия
На выставке впервые был продемонстрирован новейший плавающий броневик компании «Минотор-сервис» Vitim. Публике показали экспериментальный образец, который только проходит заводские испытания.
Броневик способен развивать скорость до 125 км/ч по шоссе и до 5 км/ч на плаву. Чтобы подготовить машину к преодолению водной преграды, требуется всего пару минут — это время уходит на то, чтобы откинуть волноотражательный щиток.
По словам начальника КО «Минотор-Сервис» Дмитрия Коваленко, броневик оснащен пятиступенчатой ручной коробкой передач и дизельным двигателем ЯМЗ. Расход топлива составляет около 20 л/100 км. Коробка, мосты, раздатка и редукторы были специально разработаны для этого бронеавтомобиля специалистами компании «Минотор-Сервис».
Броня боевой машины обеспечивает круговую защиту от пуль калибра 7,62 мм на дистанции в 10 м. Корпус способен выдержать подрыв под днищем ручной гранаты Ф-1 или РГО, а также взрывного устройства мощностью 0,5 кг в тротиловом эквиваленте.
Шины броневика снабжены автоподкачкой и снабжены броневставками. На полностью пробитых колесах Vitim может пройти еще 50 км.
Броневик снабжен специальной фильтрационной установкой, способной защитить экипаж от воздействия химического оружия или радиации.
Т-72 по-белорусски
На стенде 140-го бронетанкового завода была показана новейшая отечественная модернизация танка «семьдесятдвойки» — Т-72БМЭ. Новинка значительно превосходит по совокупности характеристик стоящий на вооружении белорусской армии танк Т-72Б. Точность стрельбы увеличена за счет установки датчиков ветра, положения пушки, атмосферного давления, крена и тангажа. При стрельбе теперь учитывается даже температура боеприпасов.
Представитель 140-го бронетанкового завода рассказал, что по желанию заказчика Т-72БМЭ может оборудоваться тепловизором для механика-водителя, позволяющим видеть в любых условиях (ночью, в пыль, туман и прочее) на дальности до 300 метров.
Танк получил систему управления огнем «ЭССА-72У», которая позволяет при необходимости вести огонь как наводчику, так и командиру. Танк может поражать цели на дистанции 5−7 км, а дальность обнаружения составляет 10 км. Вся необходимая информация, а также картинка выводится на ЖКИ-мониторы командира и наводчика.
Мощность двигателя повысилась на 60 л. с., теперь он выдает 840 л. с., что улучшило подвижность танка. Ходовая часть машины была значительно усилена и усовершенствована в ходе модернизации.
Еще одной особенностью танка стало наличие вспомогательного дизельного двигателя, он необходим для экономии горюче-смазочных материалов, а также если боевая машина, например, находится в засаде. Дополнительный двигатель позволяет Т-72БМЭ вращать башню без задействования основного силового агрегата, а также питает бортовое оборудование. Расход топлива при его использовании составляет 4−5 литров в час.
В качестве дополнительной защиты Т-72БМЭ получил бортовые резинотканевые экраны, снабженные динамической защитой «Контакт-1», а также противокумулятивные решетки, защищающие моторный отсек.
Полицейский «Шторм»
Еще одна новинка выставки MILEX-2017 — автомобиль быстрого реагирования «Шторм», на этот раз отечественная разработка от Борисовского предприятия ООО «Пожснаб».
Автомобиль построен на специальном шасси МАЗ-6317X9 и почти на 80% состоит из белорусских комплектующих. Эта спецтехника предназначена для борьбы с массовыми беспорядками, разгона незаконных протестов.
Кабина и фары автомобиля защищены стальными решетками. Это необходимо на случай, если демонстранты будут забрасывать водомет камнями, тротуарной плиткой и другими тяжелыми предметами. Дополнительную защиту получил также моторный осек.
Отвал, установленный в передней части, позволяет расчищать импровизированные баррикады. Корпус «Шторма» покрыт специальным негорючим составом.
Машина оснащена водометом, подающим 40−50 литров воды в секунду. Вместимость бака составляет 9000 литров. Водомет управляется с центральной панели, «стрелку» помогают камеры и цветной ЖК-дисплей.
Кроме воды, «Шторм» способен применять и спецсредства, например слезоточивый газ. Машина оснащается дизельным двигателем, имеет колесную формулу 6×6 и разгоняется до 80 км/ч.
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