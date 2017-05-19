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Беларусь представила на выставке MILEX противотанковый робот "Богомол"

20.05.2017 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 мая —Sputnik. Самоходный противотанковый роботизированный комплекс "Богомол" представлен на выставке MILEX-2017 в Минске, передает  корреспондент Sputnik из Минск-Арены где разместилась вторая часть экспозиции.

Беларусь представила на выставке MILEX противотанковый робот "Богомол"
© Sputnik / Виктор Толочко
Международная выставка MILEX-2017 открылась в Минске

Разработчиком робота является Белорусская компания "Белвнештехника  - Новые технологии".

Как сообщили специалисты, которые представляют  данный робот, он весит почти 2 тонны. По словам собеседников Sputnik, на него  может  быть установлено несколько видов ракет, запускать их можно практически  при любых погодных  условиях.

На открытой  площадке выставки MILEX-2017 представлены беспилотные летательные аппараты, стрелковое оружие с оптическими и коллиматорными прицелами, образцы управления огнем артиллерии, в том  числе и  экспортные образцы.

 
Теги: Минск
 
 
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Разработчиком робота является Белорусская компания "Белвнештехника — Новые технологии".

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