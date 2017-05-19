МИНСК, 20 мая —Sputnik. Самоходный противотанковый роботизированный комплекс "Богомол" представлен на выставке MILEX-2017 в Минске, передает корреспондент Sputnik из Минск-Арены где разместилась вторая часть экспозиции.



© Sputnik / Виктор Толочко Международная выставка MILEX-2017 открылась в Минске

Разработчиком робота является Белорусская компания "Белвнештехника - Новые технологии".

Как сообщили специалисты, которые представляют данный робот, он весит почти 2 тонны. По словам собеседников Sputnik, на него может быть установлено несколько видов ракет, запускать их можно практически при любых погодных условиях.

На открытой площадке выставки MILEX-2017 представлены беспилотные летательные аппараты, стрелковое оружие с оптическими и коллиматорными прицелами, образцы управления огнем артиллерии, в том числе и экспортные образцы.