Следователи обнаружили новые улики в расследовании уголовного дела, заведенного против 28-летнего гражданина России и Германии Сергея В. Его подозревают в организации и совершении нападения на автобус с футболистами дортмундской «Боруссии». Об этом в субботу, 20 мая, сообщает журнал Der Spiegel.



Фото: Reuters

На рабочем месте и в квартире подозреваемого были обнаружены следы взрывчатых веществ и перекиси водорода, которая могла быть использована для производства бомбы. Ранее сообщалось, что в квартире Сергея В. были найдены записи на русском языке, которые он вел, готовя нападение. Сам Сергей В. свою вину признавать отказывается.

Взрыв в день матча

11 апреля за несколько часов до матча Лиги чемпионов УЕФА против «Монако» на пути следования автобуса футбольного клуба «Боруссии», выехавшего из отеля на стадион в Дортмунде, взорвались три бомбы. В результате были ранены защитник команды Марк Бартра и находившийся поблизости полицейский.

По сведениям газеты Bild, накануне преступления Сергей В. прибыл в отель, где проживали игроки «Боруссии», и забронировал номер на периоды с 9 по 13 и с 16 по 20 апреля.

Заказ был сделан заранее, поскольку в тот момент подозреваемый, по версии следствия, еще не знал, когда именно состоится четвертьфинал Лиги чемпионов.