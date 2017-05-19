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Два пожара на Брестщине: погибли матери и сыновья

20.05.2017 14:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Только за одни сутки в Брестской области случилось два пожара, и оба со смертельным исходом. В обоих случаях жертвами стали родственники: мать и сын. В ночь на 19 мая сгорел дом в деревне Большое Городище Ляховичского района, а в ночь на 20 мая пожар произошел в жилом доме по улице Окопная в Пинске.

"В деревне Большое Городище к 58-летней пенсионерке приехал в гости сын. Оба стали жертвами огня. К моменту прибытия вызванных очевидцами работников МЧС, пожар набрал силу внутри дома. В жилой комнате на полу была обнаружена хозяйка дома, которая была вынесена, и передана бригаде СМП. Однако помочь женщине было уже невозможно. Под обрушившимися конструкция было обнаружено тело ее 28-летнего сына", — рассказал Сергей Машнов.

В Пинске на улице Окопной случился пожар уже в ночь на 20 мая. Сотрудники МЧС вынесли пострадавших пенсионерку и ее 40-летнего сына из горящего помещения на улицу, где вместе с медиками провели реанимационные мероприятия. Но врачи констатировали смерть обоих.

"Важно отметить, что пожары с гибелью людей происходят в ночное время, когда люди спят и не в состоянии обнаружить надвигающуюся беду. В обоих сгоревших домах не были установлены автономные пожарные извещатели, которые могли бы предотвратить трагичный исход, сигнализируя о задымлении", — сказал Машнов.

Причины возникновения пожаров устанавливаются, но в данный момент в обоих случаях рассматривается версия о неосторожности при курении. Всего в Брестской области за сутки произошло 4 пожара. К счастью, остальные обошлись без жертв. МЧС настоятельно рекомендует гражданам устанавливать автономные пожарные извещатели в домах. По словам официального представителя Брестского областного УМЧС, только в Брестской области эти приборы спасли сотни жизней.

Комментарий официального представителя Брестского областного УМЧС Сергея Машного слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
 
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О нескольких пожарах со смертельным исходом в Пинске и Ляховичском районе, радио Sputnik Беларусь рассказал официальный представитель Брестского областного УМЧС...

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