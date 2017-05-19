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Виктору Лукашенко показали модернизированную винтовку Мосина
20.05.2017 15:08 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мая — Sputnik. Виктор Лукашенко начал осмотр экспозиции MILEX со стенда белорусского предприятия Белтехэспорт. Ему продемонстрировали модернизированную снайперскую винтовку Мосина, передает корреспондент Sputnik из Минск-Арены.
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Помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко посетил выставку военных достижений MILEX-2017.
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