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Виктору Лукашенко показали модернизированную винтовку Мосина

20.05.2017 15:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 мая — Sputnik. Виктор Лукашенко начал осмотр экспозиции MILEX со стенда белорусского предприятия Белтехэспорт. Ему продемонстрировали модернизированную снайперскую  винтовку  Мосина, передает корреспондент Sputnik из Минск-Арены.

 
Теги: Минск
 
 
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Помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко посетил выставку военных достижений MILEX-2017.

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