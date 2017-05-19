Белоруска Дарья Чернова вышла в финал популярного телепроекта "Ты супер!" — теперь она сразится за звание лучшей юной вокалистки на постсоветском пространстве. Поддержать Чернову можно при помощи Sputnik Беларусь — мы все вмести болели за девушку в полуфинале.

Черновой 17 лет, она — первокурсница Белорусского государственного экономического университета. На первом шоу "Ты супер!" девушка покорила жюри и зрителей своим исполнением песни "Беловежская пуща" легендарного ансамбля "Песняры", а позже — и другими композициями.

Отдать голос за Чернову можно при помощи СМС-сообщения — стоимость голоса и подробности про отправку вы можете узнать выше, нажав на "Беларусь" и на имя полюбившейся конкурсантки.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России и стран постсоветского пространства. В Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии Sputnik занимался поисками юных талантов.