ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Голосуй за Дарью Чернову в финале проекта "Ты супер!"

20.05.2017 15:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Белоруска Дарья Чернова вышла в финал популярного телепроекта "Ты супер!" — теперь она сразится за звание лучшей юной вокалистки на постсоветском пространстве. Поддержать Чернову можно при помощи Sputnik Беларусь — мы все вмести болели за девушку в полуфинале.

Черновой 17 лет, она — первокурсница Белорусского государственного экономического университета. На первом шоу "Ты супер!" девушка покорила жюри и зрителей своим исполнением песни "Беловежская пуща" легендарного ансамбля "Песняры", а позже — и другими композициями.

Отдать голос за Чернову можно при помощи СМС-сообщения — стоимость голоса и подробности про отправку вы можете узнать выше, нажав на "Беларусь" и на имя полюбившейся конкурсантки.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России и стран постсоветского пространства. В Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии Sputnik занимался поисками юных талантов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поддержать белорусскую участницу проекта Sputnik и НТВ "Ты супер!" очень легко - достаточно послать СМС-сообщение с коротким кодом, чтобы помочь Черновой победить в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Новым главой Федерации хоккея Беларуси стал Семен Шапиро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика