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Новым главой Федерации хоккея Беларуси стал Семен Шапиро

20.05.2017 15:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В Минске прошла внеочередная отчетно-выборная конференция Федерации хоккея нашей страны. Накануне пресс-служба Федерации опровергла информацию о возможной отставке Игоря Рачковского. Однако непосредственно на конференции 20 мая, Рачковский ушел со своего поста.

"От имени Гродненской областной Федерации хоккея и хоккейного клуба "Неман" тренером Анатолиев Варивончиком была выдвинута кандидатура Семена Шапиро. Большинство делегатов конференции поддержали это предложение, и по итогам конференции новым председателем на следующие четыре года стал Семен Шапиро", — рассказала Никитина.

Выступая с докладом Игорь Рачковский подвел итоги деятельности федерации за год, напомнил о результатах выступлений за прошедший год юношеской, молодежной и национальной сборных нашей страны, подвел итоги выступления на недавнем Чемпионате мира. После чего заявил, что не достиг тех целей и задач, которые стояли перед ним, как председателем. Хотя в целом деятельность Федерации за прошедший период предложил считать удовлетворительной.

"Безусловно, команда Федерации хоккея во главе с Игорем Анатольевичем добилась одной из важнейших побед на мировой арене — это право принять Чемпионат мира в 2021 году. Однако был ряд других задач, с которыми Игорь Анатольевич справился недостаточно хорошо, в том числе и по его внутренним убеждениям", — прокомментировала Никитина.

Нынешний глава Федерации хоккея нашей страны Семен Шапиро, в бытность главой Гродненской области, вплотную занимался проблемами местного хоккейного клуба "Неман", и после нескольких лет кризиса тот вернулся в лидеры хоккея нашей страны. На посту руководителя Минской области Шапиро взял шефство над солигорским "Шахтером", который в 2015 году стал чемпионом Беларуси.

Комментарий пресс-секретаря ФХРБ Евгении Никитиной слушайте в аудиозаписи на радио радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Отставку Игоря Рачковского с поста председателя Федерации хоккея Беларуси для радио Sputnik Беларусь прокомментировала пресс-секретарь ФХРБ Евгения Никитина.

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