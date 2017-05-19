Новым главой Федерации хоккея Беларуси стал Семен Шапиро

Минске прошла внеочередная отчетно-выборная конференция Федерации хоккея нашей страны.. Однако непосредственно на конференции 20 мая, Рачковский ушел со своего поста.

"От имени Гродненской областной Федерации хоккея и хоккейного клуба "Неман" тренером Анатолиев Варивончиком была выдвинута кандидатура Семена Шапиро. Большинство делегатов конференции поддержали это предложение, и по итогам конференции новым председателем на следующие четыре года стал Семен Шапиро", — рассказала Никитина.

Выступая с докладом Игорь Рачковский подвел итоги деятельности федерации за год , напомнил о результатах выступлений за прошедший год юношеской, молодежной и национальной сборных нашей страны, подвел итоги выступления на недавнем Чемпионате мира. После чего заявил, что не достиг тех целей и задач, которые стояли перед ним, как председателем. Хотя в целом деятельность Федерации за прошедший период предложил считать удовлетворительной.

"Безусловно, команда Федерации хоккея во главе с Игорем Анатольевичем добилась одной из важнейших побед на мировой арене — это право принять Чемпионат мира в 2021 году. Однако был ряд других задач, с которыми Игорь Анатольевич справился недостаточно хорошо, в том числе и по его внутренним убеждениям", — прокомментировала Никитина.

Нынешний глава Федерации хоккея нашей страны Семен Шапиро, в бытность главой Гродненской области, вплотную занимался проблемами местного хоккейного клуба "Неман", и после нескольких лет кризиса тот вернулся в лидеры хоккея нашей страны. На посту руководителя Минской области Шапиро взял шефство над солигорским "Шахтером", который в 2015 году стал чемпионом Беларуси.

Комментарий пресс-секретаря ФХРБ Евгении Никитиной слушайте в аудиозаписи на радио радио Sputnik Беларусь.