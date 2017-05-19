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Новым главой Федерации хоккея Беларуси стал Семен Шапиро
20.05.2017 15:12 — Разное | Sputnik Беларусь
Минске прошла внеочередная отчетно-выборная конференция Федерации хоккея нашей страны.
"От имени Гродненской областной Федерации хоккея и хоккейного клуба "Неман" тренером Анатолиев Варивончиком была выдвинута кандидатура Семена Шапиро. Большинство делегатов конференции поддержали это предложение, и по итогам конференции новым председателем на следующие четыре года стал Семен Шапиро", — рассказала Никитина.
Выступая с
"Безусловно, команда Федерации хоккея во главе с Игорем Анатольевичем добилась одной из важнейших побед на мировой арене — это право принять Чемпионат мира в 2021 году. Однако был ряд других задач, с которыми Игорь Анатольевич справился недостаточно хорошо, в том числе и по его внутренним убеждениям", — прокомментировала Никитина.
Нынешний глава Федерации хоккея нашей страны Семен Шапиро, в бытность главой Гродненской области, вплотную занимался проблемами местного хоккейного клуба "Неман", и после нескольких лет кризиса тот вернулся в лидеры хоккея нашей страны. На посту руководителя Минской области Шапиро взял шефство над солигорским "Шахтером", который в 2015 году стал чемпионом Беларуси.
Комментарий пресс-секретаря ФХРБ Евгении Никитиной слушайте в аудиозаписи на радио радио Sputnik Беларусь.
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Отставку Игоря Рачковского с поста председателя Федерации хоккея Беларуси для радио Sputnik Беларусь прокомментировала пресс-секретарь ФХРБ Евгения Никитина.
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