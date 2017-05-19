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Кочанова о хоккеистах: Когда команда проигрывала на ЧМ, разговоры об этом побили все рекорды
Глава администрации президента Беларуси Наталья Кочанова, взявшая слово на
— Вы посмотрите, насколько пристальное внимание президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко уделяет спорту. И это правда. Это идеология. Это то, что может сплотить нацию. Совсем недавно, при назначении вертикали, глава государства сказал именно эти слова. Поэтому я сегодня думаю, что избрание руководителем федерации Семена Борисовича Шапиро — серьезный шаг. Таких управленцев в стране не так много.
Вы знаете, что такое сегодня губернатор. Это одна из ключевых должностей в нашей стране. И когда возглавить федерацию доверено этому человеку, вы его избрали, это говорит о многом. Организаторские, управленческие способности этого человека, несмотря на то, что
Глава администрации президента также затронула тему детского спорта и выразила уверенность, что выстроенная в стране структура должна приносить результат в спорте.
— Думаю, вы все прекрасно это понимаете. И все задачи, которые были поставлены — они абсолютно правильные. Это и развитие детского спорта, и укрепление кадрового состава тренеров. Потому что посмотрели: в некоторых детских спортивных школах тренеры по хоккею кто? Должны быть специалисты. То, что сегодня делается, та структура, которая выстроена — она должна давать результат несомненно.
Искренне поздравляю Семена Борисовича с назначением на эту непростую должность. Хотела бы пожелать всем здесь присутствующим, тренерскому составу, руководству федерации, спортсменам только успехов в реализации поставленных перед вами задач. А задача у нас одна — это хорошие кадры, молодежь, которая будет заниматься хоккеем. Это не только здоровый образ жизни, но и престиж, имидж нашей страны. И, конечно — победы, победы на самых ответственных спортивных соревнованиях в мире, — отметила Наталья Кочанова.
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Глава администрации президента Беларуси Наталья Кочанова, взявшая слово на внеочередной конференции Федерации хоккея Беларуси, напутствовала ее нового...
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