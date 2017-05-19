Кочанова о хоккеистах: Когда команда проигрывала на ЧМ, разговоры об этом побили все рекорды

Глава администрации президента Беларуси Наталья Кочанова, взявшая слово на внеочередной конференции Федерации хоккея Беларуси, напутствовала ее нового руководителя Семена Шапиро , пожелала успехов сборной Беларуси и напомнила о том, как страна остро переживала неудачи команды на чемпионате мира в Париже.



Наталья Кочанова. Фото: Александр Шичко, Прессбол

— Вы посмотрите, насколько пристальное внимание президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко уделяет спорту. И это правда. Это идеология. Это то, что может сплотить нацию. Совсем недавно, при назначении вертикали, глава государства сказал именно эти слова. Поэтому я сегодня думаю, что избрание руководителем федерации Семена Борисовича Шапиро — серьезный шаг. Таких управленцев в стране не так много.

Вы знаете, что такое сегодня губернатор. Это одна из ключевых должностей в нашей стране. И когда возглавить федерацию доверено этому человеку, вы его избрали, это говорит о многом. Организаторские, управленческие способности этого человека, несмотря на то, что он сказал «жесткий характер» — это правильно, так должно быть. В итоге должны быть результаты, которые порадуют и жителей нашей страны, и многочисленных болельщиков, которые есть у хоккея. Ведь как болезненно все переживали начало этого чемпионата, когда команда проигрывала. Пожалуй, самое большое количество разговоров было именно об этом, побив все рекорды других тем в нашей стране, — сказала Наталья Кочанова.

Глава администрации президента также затронула тему детского спорта и выразила уверенность, что выстроенная в стране структура должна приносить результат в спорте.

— Думаю, вы все прекрасно это понимаете. И все задачи, которые были поставлены — они абсолютно правильные. Это и развитие детского спорта, и укрепление кадрового состава тренеров. Потому что посмотрели: в некоторых детских спортивных школах тренеры по хоккею кто? Должны быть специалисты. То, что сегодня делается, та структура, которая выстроена — она должна давать результат несомненно.

Искренне поздравляю Семена Борисовича с назначением на эту непростую должность. Хотела бы пожелать всем здесь присутствующим, тренерскому составу, руководству федерации, спортсменам только успехов в реализации поставленных перед вами задач. А задача у нас одна — это хорошие кадры, молодежь, которая будет заниматься хоккеем. Это не только здоровый образ жизни, но и престиж, имидж нашей страны. И, конечно — победы, победы на самых ответственных спортивных соревнованиях в мире, — отметила Наталья Кочанова.