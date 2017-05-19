Сестра Кейт Миддлтон выходит замуж за миллионера

МИНСК — 20 мая, Sputnik. Младшая сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон выходит замуж за инвестора-мультимиллионера Джеймса Мэттьюса, сообщают информагентства. Венчание проходит в церкви Святого Марка в Энглфилде, графство Беркшир.

Пиппа Миддлтон — сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, которая является женой принца Уильяма — старшего внука королевы Елизаветы Второй. Британские СМИ назвали бракосочетание Миддлтон и Мэттьюса "главной свадьбой года" в Великобритании.

Невеста выбрала для венчания белое кружевное платье с корсетом из ателье британского дизайнера Джайлса Дикона. Наряд дополняет фата авторства Стивена Джонса, а также тиара в форме листьев папоротника и атласные туфли цвета слоновой кости. Первые фото невесты уже появились в интернете. Среди гостей свадьбы — оба принца-внука королевы Великобритании.

Не обратили внимания

Жених Джеймс Мэттьюс (41 год) руководит инвестиционной компанией Eden Rock Capital Management Group. До начала финансовой карьеры он подавал надежды как профессиональный автогонщик.

Пиппа и Джеймс впервые встретились несколько лет назад. СМИ сообщают, что пара некоторое время встречалась, однако спустя некоторое время молодые люди расстались. В момент знакомства будущие жених и невеста вообще не обратили друг на друга внимания. По данным СМИ, молодые люди воссоединились после того, как Пиппа рассталась с другим бойфрендом — финансистом Нико Джексоном. После этого влюбленные начали жить вместе.

Предложение руки и сердца Джеймс сделал Пиппе в июле 2016 года.

Свадьба

Церемония проходит в поместье родителей невесты, расположенном недалеко от деревни Баклбери, где выросли сестры Пиппа и Кейт, а также их брат Джеймс.

Газеты приводят данные о примерной стоимости поместья — 6 миллионов фунтов стерлингов. Венчание состоялось в маленьком храме XII века с посадочными местами на 130 человек.

По случаю свадьбы на территории родительского поместья выстроен огромный стеклянный павильон. Его привезли из Бельгии и оснастили туалетами, оборудованными по последнему слову моды и техники.