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Министр обороны Сербии рассказал о перспективах сотрудничества с РБ

20.05.2017 15:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Министр обороны Сербии Зоран Джорджевич заявил о заинтересованности сербской стороны в сотрудничества с Беларусью, в том числе в обороной сфере.

"Сегодня в Минске прошла моя встреча с министром обороны Беларуси. И мы согласились с ним что отношения у нас очень хорошие, мы должны развивать их", — заявил министр журналистам в Минске отвечая на вопрос Sputnik.

Он отметил, что делегация Сербии которая в настоящее время находится в Минске, посещая выставку MILEX-2017, рассматривает возможности сотрудничества с белорусской стороной. "Мы приехали в Минск, чтобы посмотреть есть ли возможности для сотрудничества, в том числа и в создании совместных проектов", — сказал министр обороны.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве, рассчитываем, что оно даст толчок развитию промышленности Сербии, в том числе и в оборонной сфере", — отметил он.

Министр обороны Сербии также заявил, что всегда рад приезжать в Беларусь "потому что нахожусь в кругу друзей",- сказал он.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр обороны Сербии на выставке MILEX-2017 заявил, что сотрудничество в военной сфере наших двух стран даст толчок развитию промышленности Сербии.

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