Министр обороны Сербии рассказал о перспективах сотрудничества с РБ

Министр обороны Сербии Зоран Джорджевич заявил о заинтересованности сербской стороны в сотрудничества с Беларусью, в том числе в обороной сфере.

"Сегодня в Минске прошла моя встреча с министром обороны Беларуси. И мы согласились с ним что отношения у нас очень хорошие, мы должны развивать их", — заявил министр журналистам в Минске отвечая на вопрос Sputnik.

Он отметил, что делегация Сербии которая в настоящее время находится в Минске, посещая выставку MILEX-2017 , рассматривает возможности сотрудничества с белорусской стороной. "Мы приехали в Минск, чтобы посмотреть есть ли возможности для сотрудничества, в том числа и в создании совместных проектов", — сказал министр обороны.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве, рассчитываем, что оно даст толчок развитию промышленности Сербии, в том числе и в оборонной сфере", — отметил он.

Министр обороны Сербии также заявил, что всегда рад приезжать в Беларусь "потому что нахожусь в кругу друзей",- сказал он.