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Министр обороны Сербии рассказал о перспективах сотрудничества с РБ
20.05.2017 15:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Министр обороны Сербии Зоран Джорджевич заявил о заинтересованности сербской стороны в сотрудничества с Беларусью, в том числе в обороной сфере.
"Сегодня в Минске прошла моя встреча с министром обороны Беларуси. И мы согласились с ним что отношения у нас очень хорошие, мы должны развивать их", — заявил министр журналистам в Минске отвечая на вопрос Sputnik.
Он отметил, что делегация Сербии которая в настоящее время находится в Минске, посещая выставку
"Мы заинтересованы в сотрудничестве, рассчитываем, что оно даст толчок развитию промышленности Сербии, в том числе и в оборонной сфере", — отметил он.
Министр обороны Сербии также заявил, что всегда рад приезжать в Беларусь "потому что нахожусь в кругу друзей",- сказал он.
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Министр обороны Сербии на выставке MILEX-2017 заявил, что сотрудничество в военной сфере наших двух стран даст толчок развитию промышленности Сербии.
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