Россия играет с Канадой в полуфинале ЧМ по хоккею. Онлайн TUT!

В первом полуфинале чемпионата мира по хоккею сыграют главные фавориты турнира — сборные Канады и России.



Reuters

Обе команды уверенно провели групповой этап, уступив лишь в одном матче. Канадцы проиграли Швейцарии, а россияне — США.

В четвертьфинале сборная Канады не без труда обыграла Германию (2:1), а Россия разобралась с чехами (3:0).

Канада: Пикар (Джонсон); Маккиннон — Скиннер — Шайфли, Парэйко — Влэсик; Симмондс — Жиру — О`Райлли, Демерс — Де Хаан; Дюшейн — Кутюрье — Киллорн, Моррисси — Мэтисон; Шенн — Конечны — Марнер, Пойнт, Ли.

Россия: Василевский (Сорокин); Киселевич — Гавриков, Телегин — Андронов — Ничушкин; Антипин — Белов, Гусев — Шипачев — Дадонов; Проворов — Орлов, Панарин — Кузнецов — Кучеров; Плотников — Ткачев — Барабанов, Зуб, Наместников.

Канада 0−0 Россия

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.

Изменить сортировку сообщений трансляции