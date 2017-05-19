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Россия играет с Канадой в полуфинале ЧМ по хоккею. Онлайн TUT!

20.05.2017 16:03 — Разное | Tut.by  
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В первом полуфинале чемпионата мира по хоккею сыграют главные фавориты турнира — сборные Канады и России.


Reuters

Обе команды уверенно провели групповой этап, уступив лишь в одном матче. Канадцы проиграли Швейцарии, а россияне — США.

В четвертьфинале сборная Канады не без труда обыграла Германию (2:1), а Россия разобралась с чехами (3:0).

Канада: Пикар (Джонсон); Маккиннон — Скиннер — Шайфли, Парэйко — Влэсик; Симмондс — Жиру — О`Райлли, Демерс — Де Хаан; Дюшейн — Кутюрье — Киллорн, Моррисси — Мэтисон; Шенн — Конечны — Марнер, Пойнт, Ли.

Россия: Василевский (Сорокин); Киселевич — Гавриков, Телегин — Андронов — Ничушкин; Антипин — Белов, Гусев — Шипачев — Дадонов; Проворов — Орлов, Панарин — Кузнецов — Кучеров; Плотников — Ткачев — Барабанов, Зуб, Наместников.

  

Канада
  0−0  

Россия
 
 
  

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В первом полуфинале чемпионата мира по хоккею сыграют главные фавориты турнира - сборные Канады и России.

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