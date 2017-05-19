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Открытие MILEX-2017: спецназ, вертолет-беспилотник и военные в штатском

20.05.2017 16:28 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 мая — Sputnik. Показательные выступления военного спецназа прошли в рамках выставки MILEX, передает корреспондент Sputnik. Гостям и участникам выставки был продемонстрирован "боевой тактический эпизод" по уничтожению бандформирования, незаконно пересекшего государственную границу. Выступления прошли на поле аэропорта Минск.

В самом начале эпизода в небе появились для ведения воздушной разведки несколько гидрокоптеров. После чего в действие включились бронетранспортеры БТРО-80, а потом были подремонтированы бронеавтомобили "кайман". Для блокировки бандформирований в небо также были поднят вертолет со штурмовой бригадой, для того чтобы она могла высадиться он летел со скоростью 30 км в час, спецназ покинул вертолет при помощи страховки.

Открытие MILEX-2017: спецназ, вертолет-беспилотник и военные в штатском
© Sputnik / Виктор Толочко
Премьер-министр Андрей Кобяков на открытии MILEX-2017

Зрителям, которые наблюдали за действом, было продемонстрировано задержание незаконного бандформирования.

Присутствующие аплодировали выступлениями военного спецназа.  Также на выставке прошли показательные выступления парашютистов.

Открытие MILEX-2017: спецназ, вертолет-беспилотник и военные в штатском
© Sputnik / Виктор Толочко
Показательные выступления военного спецназа прошли в рамках выставки MILEX

Танцы бронетранспортеров и беспилотный вертолет

Программа выставки продолжилась демонстрацией новейших образцов белорусской оборонки. За действом наблюдали военные делегации более 20 стран мира.

Гости и зрители выставки также увидели танцы бронетранспортеров. Профессионализм управления боевыми машинами продемонстрировали военнослужащие 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Открытие MILEX-2017: спецназ, вертолет-беспилотник и военные в штатском
© Sputnik / Виктор Толочко
За действом наблюдали военные делегации более 20 стран мира

Как передает корреспондент Sputnik, после окончания торжественной части зарубежные делегации направились осматривать военную технику.

Особый интерес практически у всех делегаций вызвал бронированное транспортное средство "Кайман", испытания которого прошли в 2017 году, техника Минского завода колесных тягачей, конструкторского бюро Радар.

Осмотрев экспозицию на данной площадке делегации уехали на вторую площадку выставки — на Минск-Арену.

Открытие MILEX-2017: спецназ, вертолет-беспилотник и военные в штатском
© Sputnik / Виктор Толочко
Выступление военного спецназа

На выставке MILEX-2017 Беларусь впервые представила разведывательно-ударный беспилотный вертолет INDELA-I.N. SKY, способный нести ракетное вооружение. Разработчик беспилотника — белорусская компания INDELA. Взлетная масса машины —150 килограмм, на его вооружении стоят реактивные выстрелы термобарического снаряжения калибра 90 миллиметров. Согласно материалам на стенде компании, INDELA-I.N. SKY предназначена для поражения живой силы и бронетехники противника, а также мониторинга местности.

Открытие MILEX-2017: спецназ, вертолет-беспилотник и военные в штатском
© Sputnik / Виктор Толочко
На открытии выставки MILEX-2017

Военные в форме и в штатском

Если говорить об эмоциональной атмосфере выставки, то с уверенностью можно сказать о том, что она соответствует солнечной и ясной погоде, которая стоит в Минске сегодня. Видно, что многие военные и гражданские участники и гости выставки, встречаются не первый раз. Они улыбаются, обмениваются рукопожатиями.

Открытие MILEX-2017: спецназ, вертолет-беспилотник и военные в штатском
© Sputnik / Виктор Толочко
Условный противник повержен

Следует отметить, что многие руководители военных делегаций прибыли на выставку в военной форме. Но, к примеру, министр обороны Сербии Зоран Джорджевич был в элегантном черном костюме.

Отвечая на вопрос Sputnik он заявил, что Сербия заинтересована в развитии отношений с Беларусью в том числе и в оборонной сфере. По его словам, сегодня он общался с министром обороны Беларуси Андреем Равковым, на встрече шла речь о расширении сотрудничества между двумя оборонными ведомствами.

 
Теги: Минск
 
 
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За показательными выступлениями белорусских военных наблюдали делегации более 20 стран мира.

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