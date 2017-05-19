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Гурулев: продукция нашей "оборонки" пользуется спросом в мире
20.05.2017 16:46 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мая Sputnik. Белорусская военная техника и продукция отечественной "оборонки" пользуется спросом у различных стран, заявил журналистам в субботу в Минске председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Сергей Гурулев.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Как ни странно, есть интерес и со стороны России", — сказал Гурулев, отвечая на вопрос о том, кто из стран проявляет интерес к белорусской продукции двойного назначения, представленной на выставке
Также, по его словам, к белорусской продукции, представленной на выставке, проявляют интерес страны Персидского залива, Индонезия, Китай.
"Все, что основано на IT-технологиях, роботы, беспилотная техника пользуется неимоверным спросом", — отметил он.
При этом Гурулев подчеркнул, что те страны, которые испытывают экономические трудности, готовы покупать "добротную модернизированную советскую технику".
Отвечая на вопрос о том, много ли контрактов заключено на выставке, Гурулев отметил, что пока об этом говорить рано, выставка только открылась. "Я человек суеверный. Но контракты есть", — сказал он.
© Sputnik / Виктор Толочко
Гурулев также уточнил, что в прошлом году Беларусь не на продаже оружия заработала 1 миллиард долларов, как это было озвучено в ряде СМИ, а объем экспорта двойного назначения и услуг составил такую сумму.
Глава ведомства также отметил, что спрос на белорусское мобильное бронированное транспортное средство "Кайман" есть.
Касаясь вопроса о том, как идет разработка отечественного ЗРК средней дальности, он сообщил, что "она находится в активной стадии, к концу году будет макет".
Гурулев также подчеркнул, что при высокой конкуренции в области производства и продажи военной техники "Беларусь может брать высоким качеством и ценой".
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По словам Гурулева, к белорусской продукции, представленной на MILEX-2017, проявляют интерес страны Персидского залива, Индонезия, Китай.
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