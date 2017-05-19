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Дожди и грозы прогнозируют синоптики в воскресенье
20.05.2017 17:02 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК — 20 мая, Sputnik. Грозы ожидаются в отдельных районах республики в воскресенье. С наибольшей вероятностью (до 70%) грозы прогремят в Гомеле и Бресте, прогнозируют синоптики.
Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром — на большей части территории страны, днем преимущественно по югу республики ожидаются кратковременные дожди.
Температура воздуха ночью составит 11°С — 16°С, по северу — от 7°С до 10°С градусов тепла.
Днем воздух прогреется до 14°С — 19°С, по юго-западу — до 23°С — 25°С градусов.
В Минске также будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой северный ветер, но при грозе — порывами до 14 метров в секунду. Ночью и утром возможны кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%) и гроза (вероятность 20-30%).
Температура воздуха составит ночью +13°С +15°С, днем воздух прогреется до +16°С +18°С градусов тепла.
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С наибольшей долей вероятности грозы прогремят в Гомеле и Бресте, а в Минске, скорее всего, пройдут лишь кратковременные дожди.
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