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Председатель Госкомвоенпрома рассказал, какие страны интересуются белорусским вооружением

20.05.2017 17:14 — Разное | Tut.by  
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Председатель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулев рассказал, какие страны проявляют интерес к нашему вооружению. Об этом он сообщил журналистам на выставке MILEX-2017 20 мая. Ранее Гурулев называл сумму от экспорта нашей страной оружия за прошлый год — 1 млрд долларов.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сергей Гурулев отметил, что больше всего к нашему вооружению интерес проявляют Россия, Китай и некоторые страны Юго-Восточной Азии.

— Как ни странно, Россия — наш основной партнер, который все равно несколько нервно относится к нашим успехам, ну, может, и с радостью. Интерес также проявляют Китай, представители Юго-Восточной Азии, в частности Индонезия, Филиппины, — сказал председатель Госкомвоенпрома.

На вопрос, какие разработки пользуются большей популярностью, Гурулев отметил, что сейчас это взаимоисключающие направления.

— Все, что основано на ИТ-технологиях, на программном обеспечении — беспилотная авиация, роботы пользуются неимоверным спросом. И одновременно, в связи с кризисом, там, где нет достатка средств, вполне готовы покупать модернизированную добротную советскую продукцию. Здесь у нас и такой спрос есть, и такой. И мы готовы удовлетворить и те и другие направления.

Председатель Госкомвоенпрома напомнил еще раз, что объем экспорта специальной продукции, военной продукции в прошлом году составил около 1 млрд долларов. В этом году страна будет стремиться увеличить данную цифру, и такие возможности, по словам Гурулева, есть.

Сергей Гурулев также рассказал, что на сегодняшний день в мире большая конкуренция в производстве вооружения, но Беларусь по некоторым направлениям имеет «нормальные успехи» на рынке за счет цены и качества.

Он напомнил, что Беларусь в состоянии с партнерами запустить три спутника связи.

— Это коммерция. Сейчас ввиду ясных причин и склада экономики цена и спрос на систему спутниковой связи несколько упали. Но эта перспектива остается, мы ею занимаемся.

Глава Госкомвоенпрома также сообщил, что во время проведения выставки уже заключены некоторые контракты, но не захотел вдаваться в подробности до окончания мероприятия.

В Минске проходит выставка вооружений MILEX-2017, собравшая гостей и участников из Беларуси, Германии, Китая, Казахстана, России, Словакии и Украины. Некоторые виды техники представлены впервые.

Оружие на миллиард: кто покупает белорусскую военную технику и оборудование

 
Теги: Минск
 
 
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Гурулев рассказал, что на сегодняшний день в мире большая конкуренция в производстве вооружения. Беларусь имеет "нормальные успехи" на рынке за счет цены и...

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