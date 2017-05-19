MILEX-2017 за 66 секунд

Одним их самых ярких моментов MILEX-2017 стал вальс БТРов, который был продемонстрирован в первые минуты открытия выставки. Кроме показательных выступлений военного спецназа. который, по сценарию праздника, обезвредил бандформирование, незаконно пересекшее государственную границу, на церемонии открытия выступили очень мирные артисты в народных костюмах.

На Милексе также был представлен новый разведывательно-ударный беспилотный вертолет, а также самоходный противотанковый роботизированный комплекс "Богомол".

Оружейный салон пройдет в период с 20 по 22 мая. Его организатор — государственный военно-промышленный комитет Беларуси. Участие в MILEX-2017 принимают около 150 компаний из шести государств, а также 55 делегаций из более чем 30 стран.

Тематика выставки — вооружение и военная техника сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил, войск противовоздушной обороны, технические средства и системы обеспечения войск, модернизация и ремонт боевой техники и вооружения, оборудование и технологии утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов.