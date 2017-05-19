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Захаров: Мне предлагали возглавить федерацию хоккея, но я отказался

20.05.2017 17:46 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров поделился мыслями по поводу смены власти в Федерации хоккея Беларуси.


Михаил Захаров. Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

— Они отработали не так здорово. Хотя не в зачет можно отнести только олимпийский турнир. На чемпионате мира, считаю, сборная выступила стабильно, кто бы что ни говорил. Максимум она могла взять девять очков — взяла семь. Уступили хозяевам, но французы играли очень здорово. Считаю, все не так плохо, как говорят.

— То есть работу предыдущего руководства оцениваете позитивно?

— Да. Рачковский отработал неплохо. Просто не развивается у нас хоккей. Вот говорят, что девятое место — хорошее. Но мы были на нем и десять лет назад. Сейчас мы вернулись на те позиции. Должно быть около 200 хороших хоккеистов одного возраста. Молодежного. Тогда председатель федерации может сказать, что он молодец. И мы все поддержим. А сегодня у нас 20 хоккеистов, а 6 хоккеистов всего играли в элитной серии. А в шведской элите — 121 молодой игрок! Понимаете, какой разрыв? В Норвегии — 54.

— Шапиро — хороший вариант?

— Посмотрим, как будет работать. Но то, что в хоккее он может работать, — это все знают. Человек создал две команды в тяжелой ситуации — «Лиду» и «Молодечно». «Шахтер» при нем золото выиграл. Он умеет работать. Он создал «Неман», который до этого был отстающим. Это касается взрослого уровня. Ведь детского хоккея там почти нет.

— Вам предлагали возглавить федерацию?

— Предлагали. Я отказался.

— Почему?

— Каждый должен заниматься своим делом. Тренер — тренировать. Нефтяник — нефть продавать. Это место не мое…

— Ревновать не будете: мол, «Неман» захватил власть в федерации?

— У меня всегда так! То «Динамо» захватит (Наумов был — кстати, очень хороший руководитель, много сделавший для нашего хоккея), то Шапиро. Ну, посмотрим. Руководитель федерации должен заниматься только национальным чемпионатом и сборными. Детским хоккеем. А не двигать хоккеистов из одного клуба в другой. Клубы должны самостоятельно готовить игроков и зарабатывать на этом.

— То есть «Раубичи» — лишнее?

— Нет, не лишнее. Должны оставаться, но хватит одной сборной. Все 20-летние хоккеисты должны играть в НХЛ, КХЛ или команде мастеров. А вот 18-леток надо оставить в «Раубичах» и работать с ними.

 
 
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Главный тренер минской "Юности" Михаил Захаров поделился мыслями по поводу смены власти в Федерации хоккея Беларуси.

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