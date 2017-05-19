Кобяков на открытии MILEX-2017: мы создаем уникальную технику

В Минске на площадке аэропорта Минск-1 20 мая открылась восьмая международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2017 . На церемонии открытия выступил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. В своей речи он сообщил, что за годы проведения форум стал важным звеном международного военно-технического сотрудничества, и отметил традиционно высокий уровень организации и растущий интерес со стороны зарубежных государств.

В этом году в экспозиции принимают участие иностранные делегации высокого уровня, экспертные специалисты в области вооружения, представители научных кругов из более чем 30 государств. По словам премьер-министра, самые представительные делегации на выставке из России и Китая. Также впервые в форуме принимают участие компании из Германии, Словакии и Польши.

"Мы постараемся создать для наших традиционных и потенциальных партнеров самые благоприятные условия для детального ознакомления с возможностями Республики Беларусь в сфере высокотехнологичной продукции военного и двойного назначения. Сегодня отечественный оборонно-промышленный комплекс, в котором работают опытные инженеры и высококвалифицированные специалисты, создает современные и во многом уникальные образцы военной и специальной техники", — сказал Кобяков.



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Премьер-министр особо отметил представленные на выставке новейшее военно-транспортное средство "Кайман", боевую машину зенитно-ракетного комплекса "Оса". Кобяков выразил уверенность в том, что MILEX-2017 внесет значительный вклад в развитие военно-технического сотрудничества Беларуси с зарубежьем, послужит укреплению деловых связей, будет способствовать укреплению международного авторитета Беларуси и наращиванию интеграционных связей.

Выставка проходит более, чем зрелищно: БТР-ы танцевали вальс, с платформ "Кайманов" велись показательные стрельбы, тягачи преодолевали различные препятствия. В рамках MILEX-2017 проходит седьмая Международная научная конференция по военно-техническим проблемам, проблемам обороны и безопасности, использованию технологий двойного назначения. MILEX-2017 организована Государственным военно-промышленным комитетом, Министерством обороны и национальным выставочным центром "Белэкспо". Форум продлится до 22 мая.

Выступление премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова на открытии выставки MILEX-2017 слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.