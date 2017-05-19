В Беларуси разработали собственный пистолет калибра 9 мм

На выставке MILEX-2017 впервые был показан пистолет ПСН-В, разработанный компанией «БЕЛСПЕЦВНЕШТЕХНИКА». Оружие отличается компактностью, надежностью и небольшим весом, несмотря на мощный патрон, а также хорошо лежит в руке. На разработку пистолета ушло два года.





Как рассказал сам конструктор Игорь Васильев, пистолет бы разработан с учетом боевого опыта: «Когда несешь службу в легкой гражданской одежде, то сложно скрытно носить с собой оружие. Конечно, существует малогабаритный пистолет ПСМ, но его калибр 5,45 мм не гарантировал уверенного поражения цели, поэтому мы создали собственное оружие — пистолет ПСН-В калибра 9 мм».

Белорусский пистолет, несмотря на применение довольно мощного патрона 9×19 мм Parabellum, весит всего 460 граммов. Предусмотрено два магазина на шесть и восемь патронов. ПСН-В построен по схеме с коротким ходом ствола, как, например, оружейная классика — пистолет CZ 75.

Начальная скорость пули 340−350 м/с, кучность в два раза лучше, чем у пистолета Макарова, которым вооружена, например, белорусская милиция. Во время испытаний ПСН-В (пистолет скрытого ношения Васильева) без каких-либо проблем выдержал 5000 выстрелов. По словам конструктора, это далеко не предел и ресурс позволяет отстрелять еще не одну тысячу патронов.