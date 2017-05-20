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Сборная Швеции вышла в финал чемпионата мира по хоккею

20.05.2017 23:12 — Разное | Tut.by  
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Сборная Швеции стала вторым финалистом чемпионата мира-2017 по хоккею.


Reuters

В полуфинале шведы уверенно разобрались в "Северном дерби" с вечными соперниками - командой Финляндии - 4:1.

Соперники быстро обменялись голами: на шайбу Эдлера финны ответили голом Кемппайнена. После этого забрасывали только хоккеисты "Тре Крунур". Джон Клингберг, Вильям Нюландер и Йоаким Нордстрема поочередно огорчили Харри Сятери.

В финале Швеция сыграет с Канадой. Матч начнется в 21.45. А в 17.15 Финляндия и Россия оспорят бронзовые награды. SPORT.TUT.BY проведет онлайны двух воскресных матчей.

 
 
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В полуфинале шведы уверенно разобрались в "Северном дерби" с вечными соперниками - командой Финляндии - 4:1.

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