Сборная Швеции вышла в финал чемпионата мира по хоккею

Сборная Швеции стала вторым финалистом чемпионата мира-2017 по хоккею.



Reuters

В полуфинале шведы уверенно разобрались в "Северном дерби" с вечными соперниками - командой Финляндии - 4:1.

Соперники быстро обменялись голами: на шайбу Эдлера финны ответили голом Кемппайнена. После этого забрасывали только хоккеисты "Тре Крунур". Джон Клингберг, Вильям Нюландер и Йоаким Нордстрема поочередно огорчили Харри Сятери.

В финале Швеция сыграет с Канадой. Матч начнется в 21.45. А в 17.15 Финляндия и Россия оспорят бронзовые награды. SPORT.TUT.BY проведет онлайны двух воскресных матчей.