ЕОК утвердил сроки и арены проведения Евроигр-2019 в Минске

Сроки проведения Евроигр-2019 в Минске утверждены в столице Македонии Скопье, где проходит 38-й семинар ЕОК, сообщает официальный сайт НОК Беларуси со ссылкой insidethegames.biz .



Генсек НОК Анатолий Котов и руководитель дирекции Евроигр-2019 Георгий Катулин. Фото: noc.by

Соревнования пройдут 21−30 июня 2019 года. Церемонии открытия и закрытия II Европейских игр пройдут на стадионе «Динамо» в Минске, а некоторые соревнования могут начаться 20 июня — за день до официального старта состязаний.

Работы по реконструкции «Динамо», как ожидается, будут завершены к концу 2017 года. Строительство ведется в соответствии с правительственной программой.

На стадионе, ранее использовавшемся национальной сборной Беларуси по футболу и принимавшем матчи летних Олимпийских игр-1980, пройдут соревнования по легкой атлетике.

«Минск-Арена» утверждена как место проведения соревнований по гимнастике: на мультифункциональной площадке с трибунами на 15 000 зрителей пройдут турниры по спортивной и художественной гимнастике, акробатике, прыжкам на батуте.

Арена включает комплекс из трех зданий. Среди них велодром, который использовался для проведения чемпионата мира в 2013 году. Здесь пройдут велогонки на треке и соревнования по бадминтону. Конькобежный стадион «Минск-Арены» станет разминочной площадкой.

Гонки на шоссе будут проведены на улицах города, на Palova-Арене с трибунами на 2 000 мест в центре города будут организованы соревнования по баскетболу «3×3».

Бокс пройдет во Дворце спорта «Уручье», а соревнования по борьбе вольной, греко-римской, женской и самбо — на «Чижовка-Арене», состязания по гребле на каноэ — на гребном канале в Заславле, каратэ и дзюдо — во Дворце спорта, пляжный футбол и пляжный волейбол — на базе СОК «Олимпийский», стрельба — в «Sporting Club», настольный теннис — в «Falcon Club», стрельба из лука — на площадках футбольного клуба «Минск».

Подтверждено, что 11 из 16 видов спорта будут выступать в качестве квалификационных на Олимпиаду-2020. Исключение составят гимнастика и борьба, а также баскетбол «3×3», самбо и пляжный футбол, не включенные в олимпийскую программу.

Спортсмены разместятся в студенческой деревне. Ожидается, что во вторых Играх примут участие около 4000 спортсменов и около 2000 официальных лиц.

Координационная комиссия EOК во главе с президентом Олимпийского комитета Греции Спиросом Капралосом посетила места проведения на прошлой неделе.

Председателем оргкомитета Минск-2019 назначен премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Георгий Катулин, работавший ранее генеральным секретарем Национального олимпийского комитета Беларуси, возглавит дирекцию. Действующий генсек НОК Анатолий Котов станет его заместителем. Первый вице-президент Андрей Асташевич будет включен в исполнительный комитет EOК в качестве кооптированного члена как представитель Евроигр-2019. Сергей Шаблыко утвержден в качестве спортивного директора Игр.

Представители рабочей группы Минск-2019 заявили, что девизом Евроигр будет лозунг «Bright You» («Яркий ты»). Этот лозунг в сокращенном виде будет обозначаться как BY.

EOК берет на себя оплату проезда спортсменов и официальных лиц НОКов, в то время как Минск-2019 будет покрывать расходы на пребывание в принимающем городе.

Напомним, что I Евроигры прошли в 2015 году в столице Азербайджана Баку.