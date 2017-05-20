Видеофакт: бык ворвался в квартиру во время фестиваля в Валенсии

Бык гнался по одной из улиц Валенсии за молодыми людьми, они решили скрыться в одном из подъездов жилого дома, а животное вдруг свернуло вслед за ними.

Дальше камера очевидца событий повернулась в окно квартиры, куда привели быка его "жертвы". Животное внезапно остановилось у входа в заставленную мебелью комнату — видимо бык решил, что он не протиснется между столом посреди комнаты и диваном, а может просто удивился, увидев незнакомую обстановку.

Потом он вышел из комнаты и разбил рогами какую-то мебель и вышел из квартиры. Всего он провел в помещении около двух минут.