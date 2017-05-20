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Видеофакт: бык ворвался в квартиру во время фестиваля в Валенсии

20.05.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Бык гнался по одной из улиц Валенсии за молодыми людьми, они решили скрыться в одном из подъездов жилого дома, а животное вдруг свернуло вслед за ними.

Видеофакт: бык ворвался в квартиру во время фестиваля в Валенсии
© YouTube / Hosico Cat
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Дальше камера очевидца событий повернулась в окно квартиры, куда привели быка его "жертвы". Животное внезапно остановилось у входа в заставленную мебелью комнату — видимо бык решил, что он не протиснется между столом посреди комнаты и диваном, а может просто удивился, увидев незнакомую обстановку.

Потом он вышел из комнаты и разбил рогами какую-то мебель и вышел из квартиры. Всего он провел в помещении около двух минут.

 
 
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Необычный случай произошел во время фестиваля с участием быков в испанской Валенсии – бык ворвался в одну из квартир, расположенных на первом этаже. Смотрите...

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