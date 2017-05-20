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Инспектор ДПС: двоих пьяных водителей оформляю впервые
20.05.2017 20:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Утром в субботу в Минске, на улице Притыцкого, произошло
"Когда мы приехали, в автомобиле "Додж" водитель спал с признаками алкогольного опьянения. Второй водитель сказал, что тот чуть стоял на ногах. Водителя разбудили, он пытался кидаться в драку, на него надели наручники и повезли на освидетельствование. Оно показало содержание алкоголя в крови 2,49 промилле. Так как ДТП произошло с пьяным водителем, мы обязаны освидетельствовать обоих. У второго водителя показало 0,35 промилле, то есть он тоже оказался в состоянии алкогольного опьянения", — сообщил инспектор Щеглов.
Оба водителя были задержаны, их автомобили доставлены на штрафстоянку. Таксисту грозит до пяти лет лишения водительского удостоверения и штраф до 100 базовых величин. Второму водителю грозит такой же штраф и лишение прав на срок до трех лет. Машинам причинен средний ущерб, люди не пострадали.
"Такое ДТП я в первый раз за все время оформляю, чтобы один пьяный водитель остановил другого. К сожалению, у нас ездит очень много пьяных водителей, которые не боятся ни лишения прав, ни штрафов, ни административной ответственности. Что с этим сделать? Наверное менталитет менять", — подытожил инспектор Щеглов.
Подробности необычного ДТП в Минске слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Подробности минской аварии в субботу 20 мая с участием нетрезвых водителей обоих машин на радио Sputnik Беларусь рассказал инспектор ДПС ОГАИ Фрунзенского РУВД,...
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