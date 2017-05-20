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Двигалев: Беларусь может купить у России еще одну партию Як-130

20.05.2017 19:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 мая — Sputnik. Беларусь может закупить у России дополнительную партию учебно-боевых самолетов Як-130, заявил в субботу журналистам командующий ВВС и ПВО Беларуси генерал-майор Олег Двигалев.

Ранее Беларусь уже купила восемь Як-130, и Двигалев отметил, что, возможно, закупки еще продолжатся.

Двигалев: Беларусь может купить у России еще одну партию Як-130
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Мы восемь закупили и, возможно, еще будем продолжать закупки", — сказал командующий ВВС и ПВО.

Он отметил, что это необходимо для того, чтобы создать эскадрилью однотипных воздушных судов, что позволит упростить подготовку летного состава.

Также Двигалев подтвердил намерение Беларуси закупить партию российских истребителей Су-30СМ.

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Теги: Минск
 
 
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Командующий также подтвердил намерения Беларуси купить партию истребителей Су-30СМ у РФ.

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