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60 лет вместе: такого уже почти не бывает
Фотосессия, которая облетела весь интернет: трогательные будни пожилой итальянской пары, запечатленные фотографом Мариной Росса в течение двух лет.
Лиция и Райан женаты почти 60 лет, их пенсионерская жизнь не особенно насыщенна событиями и динамикой, но в неспешности будней есть какое-то спокойствие и гармония, которые в меньшей степени свойственны нашему поколению.
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60 лет совместной жизни. Такого почти не бывает.
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