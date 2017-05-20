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60 лет вместе: такого уже почти не бывает

21.05.2017 08:20 — Разное | Tut.by  
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Фотосессия, которая облетела весь интернет: трогательные будни пожилой итальянской пары, запечатленные фотографом Мариной Росса в течение двух лет.

Лиция и Райан женаты почти 60 лет, их пенсионерская жизнь не особенно насыщенна событиями и динамикой, но в неспешности будней есть какое-то спокойствие и гармония, которые в меньшей степени свойственны нашему поколению.










 
 
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60 лет совместной жизни. Такого почти не бывает.

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