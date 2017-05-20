60 лет вместе: такого уже почти не бывает

Фотосессия, которая облетела весь интернет: трогательные будни пожилой итальянской пары, запечатленные фотографом Мариной Росса в течение двух лет.

Лиция и Райан женаты почти 60 лет, их пенсионерская жизнь не особенно насыщенна событиями и динамикой, но в неспешности будней есть какое-то спокойствие и гармония, которые в меньшей степени свойственны нашему поколению.



































