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Красивые и горячие: модели с инвалидностью, о которых говорит весь мир
Модели с инвалидностью и дизайнеры меняют мир моды теперь уже не за границей, а у нас дома. В аэропорту Минск в минувшую среду презентовали одежду, разработанную специально для
А о каких моделях с инвалидностью говорит весь мир? LADY вспоминают самых знаменитых красавиц, которые доказывают, что ограничения существуют только в голове у людей.
Эйми Маллинз
Спортсменка, модель и просто красавица Эйми Маллинз в детстве перенесла ампутацию ног ниже колен. Но девушку это не остановило: на ее счету несколько мировых рекордов по бегу и прыжкам в длину, а еще работа с легендарным Александром Маккуином, который открыл ее как модель.
Аманда Своффорд
Своффорд стала известной благодаря участию в третьем сезоне шоу «Топ-модель по-американски». Судей покорил именно ее взгляд, что удивительно, потому что девушка — незрячая. Участие в шоу помогло Аманде добиться известности и показать людям, что отсутствие зрения — это не помеха на пути к мечте.
Анджела Роквуд
За два месяца до собственной свадьбы фотомодель и актриса попала в автомобильную аварию, после — полный паралич ног и частичный — рук.
Анджела приняла свою инвалидность и продолжила жить дальше, например, снялась в сериале о жизни девушек в инвалидных колясках.
Барбара Гуэрра
У Барбары с самого детства нет рук: пришлось ампутировать их из-за удара током.
Но девочка не только выжила, но и научилась использовать ноги вместо рук: водить машину, звонить по телефону, краситься, готовить. А еще самого детства Барбара занимается спортом и завоевала титул чемпионки по фитнесу.
Робин Ламберт
У Робин церебральный паралич с 9 лет, но она активно занимается спортом, участвует в гонках на колясках. Стала лицом коллекцию Target в фирменном каталоге.
Кэти Ноулс
25-летняя британка Кэти Ноулс мечтала стать моделью с детства. Девушку не остановила ни инвалидность, ни то, что она далека от традиционных модельных форм. Кэти гордо
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Самые красивые девушки с инвалидностью
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