Красивые и горячие: модели с инвалидностью, о которых говорит весь мир

Модели с инвалидностью и дизайнеры меняют мир моды теперь уже не за границей, а у нас дома. В аэропорту Минск в минувшую среду презентовали одежду, разработанную специально для инвалидов-колясочников . Презентация проходила в формате fashion-показа новой коллекции, созданной дизайнером Екатериной Тикота. Коллекция разработана с учетом физиологических особенностей людей с инвалидностью, а сам проект ставит своей целью стирание границ в моде и между людьми.

А о каких моделях с инвалидностью говорит весь мир? LADY вспоминают самых знаменитых красавиц, которые доказывают, что ограничения существуют только в голове у людей.

Эйми Маллинз









Спортсменка, модель и просто красавица Эйми Маллинз в детстве перенесла ампутацию ног ниже колен. Но девушку это не остановило: на ее счету несколько мировых рекордов по бегу и прыжкам в длину, а еще работа с легендарным Александром Маккуином, который открыл ее как модель.

Аманда Своффорд







ivona.bigmir.net

Своффорд стала известной благодаря участию в третьем сезоне шоу «Топ-модель по-американски». Судей покорил именно ее взгляд, что удивительно, потому что девушка — незрячая. Участие в шоу помогло Аманде добиться известности и показать людям, что отсутствие зрения — это не помеха на пути к мечте.

Анджела Роквуд







vev.ru

За два месяца до собственной свадьбы фотомодель и актриса попала в автомобильную аварию, после — полный паралич ног и частичный — рук.

Анджела приняла свою инвалидность и продолжила жить дальше, например, снялась в сериале о жизни девушек в инвалидных колясках.

Барбара Гуэрра





У Барбары с самого детства нет рук: пришлось ампутировать их из-за удара током.

Но девочка не только выжила, но и научилась использовать ноги вместо рук: водить машину, звонить по телефону, краситься, готовить. А еще самого детства Барбара занимается спортом и завоевала титул чемпионки по фитнесу.

Робин Ламберт





У Робин церебральный паралич с 9 лет, но она активно занимается спортом, участвует в гонках на колясках. Стала лицом коллекцию Target в фирменном каталоге.

Кэти Ноулс





25-летняя британка Кэти Ноулс мечтала стать моделью с детства. Девушку не остановила ни инвалидность, ни то, что она далека от традиционных модельных форм. Кэти гордо называет себя «первой моделью plus-size с инвалидностью».