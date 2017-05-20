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Беларусь и Россия обсудили военно-техническое сотрудничество
21.05.2017 08:41 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мая — Sputnik. Министр обороны Беларуси Андрей Равков на встрече с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрием Шугаевым обсудил вопросы военно-технического сотрудничества двух стран, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
Встреча состоялась в рамках 8-й международной выставки вооружений MILEX-2017, которая проходит в Минске.
"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам белорусско-российского взаимодействия в сфере военно-технического сотрудничества", — говорится в сообщении.
Кроме того, по информации пресс-службы, в ходе выставки руководитель военного ведомства республики встретился с начальником Генштаба Вооруженных Сил Монголии генерал-лейтенантом Дуламсурэнгийном Даваа и главой Минобороны и промышленности Пакистана Тенвиром Хуссейном.
Выставка MILEX-2017 открылась в Минске накануне. В рамках открытия многочисленные зарубежные гости увидели показательные выступления спецназа — был продемонстрирован эпизод по "уничтожению бандформирования". Действия разворачивались на поле аэропорта Минск-1.
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Также глава Минобороны республики в ходе выставки MILEX встретился с главами военных ведомств Монголии и Пакистана.
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