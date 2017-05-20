Ролы из огурцов с семгой – огуречный сезон уже открыт

Ролы из огурца готовятся быстро и выглядят эффектно, порадуйте ваших гостей!

Нам понадобится:

Сливочный сыр

Огурец длинный

Свежий укроп

Копченая семга или лосось

Деревянные шпажки



© Sputnik / Людмила Янковская Ролы из огурцов с семгой

Огурцы выбираем длинные, "тепличные", чтобы семенной мешочек был не развит. Моем их, обсушиваем и с помощью картофелечистки или терки нарезаем на ломтики.



© Sputnik / Людмила Янковская Ролы из огурцов с семгой

Укроп мелко нарезаем и смешиваем со сливочным сыром, при желании можно добавить мелко рубленый чеснок, это уже на ваш вкус. Семгу нарезаем тонкими ломтиками, чем тоньше, тем лучше. Огурцы хорошенько обсушим с помощью бумажного полотенца, лишняя жидкость нам ни к чему.



© Sputnik / Людмила Янковская Ролы из огурцов с семгой

Приступим к сборке рола. На ломтик огурца намазываем тонким слоем сырную начинку, сверху выкладываем ломтик семги по размеру огурца. Старайтесь, чтобы начинки не доходили до краем огурца, иначе сложно будет их сворачивать и начинка будет выпирать, портя внешний вид.



© Sputnik / Людмила Янковская Ролы из огурцов с семгой

Аккуратно сворачиваем ломтик огурца трубочку, прокалываем деревянной шпажкой так, чтобы зафиксировать край. Выкладываем ролы на блюдо, украшаем зеленью и подаем к столу.



© Sputnik / Людмила Янковская Ролы из огурцов с семгой

Ролы не предназначены для длительного хранения, лучше съесть сразу, иначе огурец со временем пустит сок и блюдо станет неаппетитным.