Накануне состоялся полуфинал шоу "Ты супер!", по результатам которого белорусская конкурсантка прошла в финал. Даша после выступления поделилась эмоциями и поблагодарила всех тех, кто переживал за нее.

"Дорогие друзья, родственники, знакомые и все-все белорусы, я вас очень благодарю за вашу поддержку, благодаря ей я намного сильнее и верю в свою победу. Спасибо вам!" — сказала Даша в своем обращении.

Информационное агентство и радио Sputnik Беларусь провело прямую видеотрансляцию полуфинала в поддержку 17-летней белорусской участницы. В МПЦ Sputnik собрались

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники вокалисты из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.