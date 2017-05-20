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"Ты супер!": Даша Чернова поблагодарила белорусов за поддержку

21.05.2017 08:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Накануне состоялся полуфинал шоу "Ты супер!", по результатам которого белорусская конкурсантка прошла в финал. Даша после выступления поделилась эмоциями и поблагодарила всех тех, кто переживал за нее.

"Дорогие друзья, родственники, знакомые и все-все белорусы, я вас очень благодарю за вашу поддержку, благодаря ей я намного сильнее и верю в свою победу. Спасибо вам!" — сказала Даша в своем обращении.

Информационное агентство и радио Sputnik Беларусь провело прямую видеотрансляцию полуфинала в поддержку 17-летней белорусской участницы. В МПЦ Sputnik собрались

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники вокалисты из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

 
 
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Представительница Беларуси на шоу "Ты супер!" телеканала НТВ и агентства Sputnik Даша Чернова поблагодарила белорусов, которые болеют за нее, за поддержку. Смотрите на...

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