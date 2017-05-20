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Свадьба Пиппы Миддлтон: главное светское событие года
21.05.2017 07:38 — Разное | Sputnik Беларусь
Свадьба состоялась в церкви Святого Марка в Энглфилде, графство Беркшир, в поместье родителей невесты, расположенном недалеко от деревни Баклбери, где выросли сестры Пиппа и Кейт, а также их брат Джеймс.
Из высоких гостей на свадьбе присутствовали, конечно же, герцогиня Кембриджская Кейт с супругом принцем Уильямом и детьми — принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, принц Гарри и некоторые другие члены королевской семьи.
Смотрите в фотоленте Spunik кадры с этой волшебной церемонии.
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"Главное светское событие года", "главная свадьба года" - какими только эпитетами не наградили журналисты свадебную церемонию венчания младшей сестры герцогини...
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