|
Может ли патриотическая песня быть озорной, жизнерадостной и искренней
21.05.2017 09:12 — Разное | Sputnik Беларусь
В ходе конкурса "Бела-тон" профессиональное жюри, которое возглавил композитор Олег Елисеенков, выбирало лучшие современные эстрадные песни о Беларуси. 13-летняя Екатерина Самойло оказалась самой юной участницей конкурса и единственной несовершеннолетней среди взрослых певцов.
"Я занимаюсь эстрадным вокалом уже 3 года, 5 лет занимаюсь в детской студии при оперном театре. У меня есть партия в опере "Макбет", я там играю духа. И мы с хором поем в разных спектаклях и танцуем с балетом. Например, у меня есть соло в спектакле "Айболит", — рассказала юная вокалистка.
Съемки клипа на песню "За Беларусь в ответе" закончились буквально на днях, режиссер Александра Бутор отметила, что клипы для нее — дело прошлое, но нынешний случай неожиданно стал исключением.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Я до сих пор не могу понять, каким образом меня обаяли эти люди. Я занимаюсь кино и творческой мастерской. И вдруг ко мне приходит совершенно удивительная мама Кати, которая приносит несколько песен и говорит: "Вот, мы бы хотели…" И они настолько трогательные, что я решила, хорошо, давайте попробуем", — рассказала Бутор.
По словам режиссера, несмотря на патриотическое название, песня оказалась жизнерадостной, озорной и при этом очень искренней. В то же время для самой исполнительницы процесс съемок клипа был интересным, но немного утомительным.
"Если честно, уже под конец было трудно, потому что с утра до вечера мы снимали, и я чуть-чуть устала. Но мне очень понравилось, это было впервые и так восхитительно и интересно", — рассказала юная певица.
Беседу с кинорежиссером, клипмейкером Александрой Бутор и юной вокалисткой Екатериной Самойло слушайте на радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кинорежиссер, клипмейкер Александра Бутор и юная вокалистка Екатерина Самойло рассказали радио Sputnik Беларусь о съемках клипа на песню "За Беларусь в ответе",...
|
Архив (Разное)
Комментарии