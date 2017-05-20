Если бы Алексей Антоненко продолжил преподавать в Военной академии, стал бы полковником лет через шесть. Но предпочел со службы уйти в IT. «Теперь я беру отпуск исключительно для того, чтобы с семьей слетать на море. Лишние дни мне не нужны, я успеваю отдохнуть за выходные», — радуется Алексей.



Фото: из личного архива Алексея

FINANCE.TUT.BY публикует историю в рамках конкурса « Как я поменял работу и жизнь »: среди присланных читателями историй о смене профессии вы проголосуете за лучшую, мы — вручим автору 300 рублей. Читателей было много, писем тоже — так что мы решили продлить прием конкурсных историй до 1 июня.

«Последний год работы у меня было два флакона валерьянки — один дома, второй в кабинете»

— В 2000 году я окончил сельскую школу с золотой медалью и твердо решил поступить в Военную академию. Хотел стать летчиком. Но поверил медсестре из комиссии, что с моими медицинскими показаниями на пилота меня не возьмут и переписал заявление. Поступил на инженера радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов, продолжил обучение в магистратуре, а после в аспирантуре Военной академии. В 2011-м защитил диссертацию кандидата технических наук.

С 2010-го я занимался преподавательской деятельностью: сначала в должности преподавателя, а в конечном итоге — начальника цикла-профессора кафедры Военной академии. Должен заметить, что для ВС у меня была очень хорошая должность, кабинетная и «полковничья»: если бы продолжал служить, стал бы полковником лет через шесть. Зарплата — почти в два раза выше, чем у других военных моего возраста, с учетом ученой степени и компенсации за аренду жилья. До второго кризиса выходило примерно 1000 долларов в эквиваленте.

Решение уйти со службы зародилось, когда я побывал в Норвегии в гостях у своей крестной. Говорят, что надо хотя бы раз в год бывать за границей, якобы это здорово расширяет кругозор. По своему опыту могу подтвердить, так оно и есть. Постоянное «работа-дом-работа», отпуск раз в год, который ты проводишь, просто сидя дома, потому что служба выжимает тебя физически и психически… Последний год у меня было два флакона валерьянки — один дома, второй в кабинете. Ты просто живешь текущей служебной ситуацией и рабочими планами, напрочь теряя ощущение собственной жизни. Поездка в Норвегию вырвала меня из того сна. Я дождался окончания обязательного контракта и в 2014 году в звании майора ушел из вооруженных сил.

«Беру отпуск исключительно для того, чтобы с семьей слетать на море»

— Программированием я увлекся еще при написании диссертации. Необходимо было моделировать процессы. Тогда мне казалось, что я что-то умею. Но с текущей позиции я вижу, что навыки, которые я самостоятельно приобрел в академии, не годятся даже для позиции junior.

Я хотел «плавно перейти» с одной работы на другую — то есть найти гарантированное рабочее место еще до того, как объявлю о своем решении уволиться (а сделать это надо минимум за три месяца). У меня на тот момент уже была семья, двое детей, и я являлся основным источником дохода. Мне повезло: я неофициально «устроился» в компанию, директор которой взял с меня обещание, что я перейду к нему, как только закончится мой обязательный контракт. Так в 2014 я попал в научно-производственную компанию «Аэросистема». А потом мне предложили поработать программистом в одном стартапе. Никому не охота уходить с хорошей стабильной работы на частичную занятость в стартапе, поэтому взяли меня, самоучку. Я проработал с ними почти год, в течение которого здорово поднялся мой профессиональный уровень (спасибо, Роман и Алексей!).

Весной 2015-го я перешел в настоящую IT-компанию: ITS Partner, через которую я стал работать на американскую Netgear. Чтобы ярче ощутить изменение жизни, сменил район проживания — снял квартиру в противоположном конце Минска. Могу сказать, что моя работа очень интересная. Ведь я не просто программист, а исследователь-разработчик, специалист в области машинного обучения и компьютерного зрения. Теперь я беру отпуск исключительно для того, чтобы с семьей слетать на море — лишние дни мне не нужны, я успеваю отдохнуть за выходные. На выходных, кстати, тоже стараюсь куда-нибудь выбраться, а не лежать на диване, как это было в моем военном прошлом. Вот жду сезона, хочу попробовать парапланеризм — небо все-таки тянет.

«Толковый автомобиль смог купить, только когда стал работать на американцев»

— По сравнению с тем временем, когда я работал в академии, мой доход, конечно, вырос. Будучи кандидатом наук и доцентом кафедры, я со скрипом смог позволить себе переехать из ужасного общежития на съемную квартиру: снимал двухкомнатную у частника за 280, а позже за 350 долларов в месяц. В кредит купил б/у авто за 2500 долларов. В кредит в 2013 году наконец-то с семьей съездил на море в Украину, автобусным туром. Поездка в Норвегию была проспонсирована моей крестной. Мы с женой были там нахлебниками, как студенты, хотя я уже стал преподавателем к тому моменту.

Проработав год в «Аэросистеме», летом я уже за свои, не в кредит, слетал с семьей в Болгарию на две недели. Но машина была еще старая. Когда перешел в ITS Partner, смог поменять автомобиль: Seat Toledo 1992 года на Suzuki Grand Vitara 2006 года. Получается, толковое авто я смог купить, только когда стал работать на американцев. Звучит горьковато, но я тешу себя мыслью, что привлекаю валюту в страну, а все знания остаются здесь, в моей голове.

Есть еще одна важная вещь, которую я теперь могу себе позволить. Когда наступали новогодние праздники, в бытность военным мне нужно было решать, на что потратить деньги: или купить подарки жене и детям, или накрыть стол дома, или поехать к ее или моим родителям. Денег хватало только на один из трех пунктов. Теперь хватает на все три.

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