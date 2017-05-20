И дружили они долго и счастливо: как выбраться из френдзоны. Мужское мнение

Когда два человека любят друг друга — это любовь. Когда люди взаимовыгодно взаимодействуют без видимых причин — это, скорее всего, дружба. А вот когда один любит, а второй дружит — это принято считать нездоровой темой. Даже название ей придумали — френдзона. Точнее, стащили с Запада, как всегда.





Наверное, каждый человек годам к двадцати пяти хотя бы раз побывал в «зоне дружбы». По крайней мере тем, кто там был, хочется в это верить. В любом случае явление это распространенное и касается не только мужчин.

Мне довелось трижды стать участником подобной «дружбы» в той вариации, о которой почему-то не принято говорить. Первая и самая драматичная френдзона началась с текстового сообщения, где одна девушка признавалась мне в любви. Не самая распространенная ситуация, согласитесь. Все располагало написанному верить, так что я решил взять ситуацию в свои руки. Я не видел никаких романтических перспектив, но искренне хотел решить эту проблему максимально деликатно.

Деликатно — слово, предшествующее образованию 90% френдзон в мире.

Только тогда я этого не знал. Стоит сказать, что девушка была очень и очень… какой бы вы думали? Да, хорошей.

Хорошие люди — замечательные люди, населяющие 90% френдзон мира.

Ее исключительная положительность буквально сбивала меня с толку. Я ей восхищался. Это и подталкивало меня к мысли, что ее нельзя отвергнуть резко. Мне наивно казалось, что я пройду с ней путь от состояния этой нелепой и неуместной влюбленности до момента, когда ей понравится другой парень, и в итоге все будут в выигрыше. У меня будет на редкость адекватный друг, вызывающий восхищение своими взглядами на мир, а она разлюбит меня «безболезненно» и подконтрольно.

На редкость тупое решение.





Тупые люди создают 90% френдзон мира.

В итоге я несколько лет просто мучил человека. Ретроспективно я понимаю, что в тот момент, когда пришло сообщение, я должен был продемонстрировать атрибут маскулинности, о котором в обществе не говорят положительно. Я должен был не твердить ей, что я плох, а поступить плохо. Отвергнуть ее жестко и решительно. Пару ночей в слезах и бесценный жизненный урок лучше, чем несколько лет и тот же бесценный жизненный урок. Сегодня распространено мнение, что межполовой дружбы быть не может. Я пришел к этому через эту историю.

Но это лишь один из вариантов, когда девушка может попасть во френдзону. Тут хотя бы намерения сторон обозначены с самого начала. Есть ведь ситуации и посложнее.

После первого опыта искренней «дружбы» с девушкой я уже знал, как поступать в похожей ситуации. Только вот похожие ситуации — это скучно, поэтому судьба всегда бросает тебе новые вызовы.

Хотелось бы сказать, что через некоторое время, но на самом деле — параллельно с первой историей начались еще две. Правда, менее болезненные для дам, в них участвовавших.





В университете, где я учился, было много девушек. Как следствие, общение с противоположным полом было нормальным явлением и в большинстве случаев ничего не значило. Но большинство — еще не все. Любой человек открыт для контакта со всеми людьми, а через время формируется более узкий круг общения на основе общих интересов и взглядов. Я и заполучил в «друзья» двух замечательных девушек с незаурядным умом и, что меня всегда привлекало в людях, чувством юмора. Я нарадоваться не мог тому, как легко складывались наши беседы на изнуряющих своей динамикой лекциях. Мы никогда не пересекались за пределами вуза, не проводили время наедине, но все опять оказалось не тем, чем казалось. Одна из девушек довольно быстро начала подавать сигналы из серии «Как понять, что ты нравишься девушке». Не получив ответных действий с моей стороны, она вскоре переключилась на других, не прекращая наше обыденное общение. Вторая же вообще не подавала никаких знаков, она просто перестала со мной общаться, когда выяснились стабильные отношения с другой девушкой. Я даже недоумевал какое-то время, пока мне популярно все не объяснили люди со стороны. В этот момент наивные надежды на возможность дружбы с женщиной рухнули окончательно.

Оглядываясь на этот опыт и на то, что довелось услышать от друзей и знакомых, можно сказать, что проблема френдзоны для женщин стоит не менее остро, чем для мужчин. В обоих случаях к ней нельзя относиться однозначно и обвинять донора такой «дружбы».

И те, и другие попадают во френдзону по своей вине, но есть ли выбор? Многочисленные советы для мужчин по поводу выхода из «губительных» отношений с «дружелюбной» женщиной опираются в основном на принятии сексуального влечения как главного побуждающего фактора. Не унижайся, мужик! Все в итоге упрощается до гениальной тактики — «раздевайся, или я ухожу». Будем честны: если главной целью мужчины изначально была интимная связь, то френдзона не такая уж трагедия. В конце концов для самых назойливых существует секс по дружбе. А вот что делать, если мужчина влюблен и невероятно хорош? Просто как человек. Почему женщина должна отказывать себе в общении с интеллигентным мужчиной? Может, у него как раз те политические или экономические взгляды, которые она разделяет? Во многих вопросах бытия мы существа бесполые, и найти единомышленника бывает не так просто. Так что вполне логично не разбрасываться такими находками. Я, например, искренне скучаю по общению с теми девушками, ведь это они выбирали меня по интимным мотивам, а я выбрал их за то, чего не нашел в других людях. Теперь лавочка закрыта. Но возвращаясь к влюбленному мужчине: есть ли у него выбор? Или любовь для мужика непозволительная роскошь? Вряд ли.





С другой стороны, женское пребывание в мужской френдзоне гораздо более закономерно. Несмотря на все современные достижения в области равноправия, женщины не делают «первый шаг». Это остается привилегией мужчин, потому что общество ждет этого и одобряет. Мы все еще консервативны, хотя и не совсем понятно почему. В итоге большинство девушек отваживается лишь на косвенные намеки, а главным оружием в арсенале первичного обольщения остается, только не смейтесь, — нахождение поблизости объекта желания. Так что дамы попадают в френдзону гораздо чаще мужчин, просто не кричат об этом как образцовые «альфа-самцы», которых посмели унизить. К тому же девушки намного быстрее своих кавалеров осознают свое пребывание в «зоне дружбы», потому что дамы умеют смотреть по сторонам и анализировать ситуацию, в отличие от мужского «вижу цель — не вижу препятствий». Еще они не считают эту ситуацию тупиком. Ведь, насколько мне известно, в женском коллективе общаться с привлекательным (для нее) мужчиной и не спать с ним допустимо без ограничений по времени. Поэтому, зайдя во френдзону, женщина почти ничего не теряет, взамен приобретая возможность начать отношения. Поверхностно эта ситуация выглядит даже как выгодная.





Чтобы раскрыть эту тему максимально, стоит упомянуть, наверное, самый абсурдный вариант мужской «зоны дружбы». Когда туда отправляется женщина, которая «слишком хороша». Трудно сказать, чем именно хороша девушка — это, скорее, некое общее впечатление и чаще всего субъективное. Однако случается и такое, что этой даме нужны не Lamborghini и поездки в Милан каждые выходные, а простое человеческое счастье. Несмотря на то, что она производит какое-то особое впечатление, ей могут нравиться не седые итальянцы, а вы. Только вот бывает, что парни по каким-то причинам начинают резко и отчетливо ощущать, что они ее недостойны. Мол, нет, показалось, быть не может! А она все рядом. Участвует в обыденных беседах и смущает как может! Она тоже отправляется во френдзону, как бы нелепо это ни выглядело.

Так есть ли выход из мужской «зоны дружбы»?

Я искренне убежден, что фундаментальных отличий между мужской и женской френдзонами нет. Попадают туда по одним и тем же причинам независимо от того, мужчина вы или женщина. Поэтому ответить на этот вопрос вы сможете, спросив себя как выйти из вашей «зоны»?

Если все равно не помогает, оформим несколько подсказок:

Обозначьте намерения

Мужчины, как и женщины, могут находиться в неведении по отношению причин вашего общения. Поверьте, парни со своей завидной прямолинейностью искренне не понимают намеки. Проявляйте прямые знаки внимания вроде частых, но ненавязчивых прикосновений. Сейчас столько информации, что уже каждый знает, что люди не касаются друг друга без причины (общественный транспорт не в счет). Вы обозначите свои стремления и получите в ответ информацию от потенциального партнера. Это рискованный путь, но он лучше застоя. В конце концов из френдзоны есть два пути и оба имеют свои плюсы.

Поймите, почему вы здесь и сколько готовы тут пребывать

Люди меняются, и вы и ваш потенциальный партнер — тоже. С опытом мы начинаем лучше разбираться в аспектах привлекательности для противоположного пола. Это, конечно, редкость, но не исключено, что он не замечает вас по какой-то конкретной причине. Вопрос в том, нужны ли вам эти отношения настолько, чтобы терпеть какие-то изменения? И, наконец, этого можно добиться и не находясь в непосредственной близости. Если вы станете по любой причине более привлекательны для него — он это заметит. Не обязательно быть всегда рядом.

Покажите, что вы девушка

Конечно, вы можете быть какой захотите. Но это не меняет того, что он ждет от своей женщины. Вопрос такой же, как и ранее: насколько вам это нужно? Если нужно, то стоит прикинуть, а понимает ли он, что вы девушка, а не «свой в доску парень». Если у вас есть сомнения, то это повод задуматься. Гендерное поведение в подобных вопросах может играть очень важную роль. И, к сожалению, оно не проявляется само собой. Над ним нужно работать.

И наконец, френдзона — это коридор

Если дверь в конце заперта для вас, то пните ее хорошенько и возвращайтесь в мир через ту, в которую вошли. Как бы грустно ни было, «первый шаг» — мужская привилегия, и если он не делает его в вашем направлении долго, то, скорее всего, ловить тут нечего. Уверяю, где-то неподалеку на вас смотрит другой парень и думает: «Что она творит?».

Френдзона — явления вполне объяснимое. Никто не относится к тебе лучше, чем влюбленный человек. Так что если кто-то держит вас в ней и не хочет отпускать, не судите его/ее строго. Никто не виноват, что лишь влюбленные ведут себя с объектами своего обожания так, как следовало бы всем вести себя со всеми.