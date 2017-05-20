Они поменяли пол: самые громкие и удивительные трансформации

17 мая отмечается Международный день борьбы с гомофобией в память об исключении гомосексуальности из Международной класификации болезней для того, чтобы привлечь общественное внимание к проблемам геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров.

На прошлой неделе LADY рассказывали о жизни белорусской бисексуалки , а сегодня в мы вспоминаем самые громкие и удивительные случаи смены пола.

Дана Интернэшнл





Израильская певица в 1998 году победила на конкурсе «Евровидение» с хитом Diva. Нужно ли рассказывать, что информация о том, что Дана — трансгендер, шокировала общественность, потому что представить, что эта красавица недавно была мужчиной, для многих оказалось непосильным.

2. Андреа Пежич













Пожалуй, самая громкая трансформация последних лет. Андреа Пежич сейчас в зените славы: за возможность работать с ним бьются самые крупные бренды, а его фотосессия недавно украсила обложку мужского журнала GQ

3. Братья Ларри и Энди Вачовски









Именно братьям (а теперь уже сестрам) Вачовски мы обязаны культовой киносерией «Матрица», а еще фильмами «V — значит вендетта» и «Облачный атлас».

Никто даже не мог представить, что сначала Ларри, а затем и Энди сделают операцию и сменят пол.





4. Леа Ти







www.buzz-hut.com

Леандро Медейрос Серезо родился в семье бразильского футболиста, полузащитника. После операции теперь уже Леа Ти рассказывала, что еще в детстве поняла свою непохожесть на других. Девушка успешно развивает карьеру трансгендерной модели, и ее называют не иначе как «муза легендарного дома мод Givenchy».

5. Брюс Дженнер

hellomagazine.com

История, за которой следил весь мир: олимпийский чемпион по десятиборью, отчим Ким Кардашьян, Брюс Дженнер сменил пол. Обновленная Дженнер стала звездой обложки Vanity Fair. Снимок, который сделала легенда фотографии Энни Лейбовиц, моментально облетел все таблоиды.

6. Айсис Кинг



dayonline.ru



splashnews

Мир узнал про Айсис Кинг на шоу «Топ-модель по-американски». Девушка участвовала в 11 и 17 сезоне. Айсис пока единственная участница-трансгендер на прославленном телешоу. Вскоре Айсис предложили стать лицом бренда одежды American Apparel, а американская пресса начала пророчить ей славу Андреа Пежича и Леи Ти.







