Как гуманитарий с кротом воевал и победил. Драматическая битва человека за газон

Этот материал не понравится защитникам животных и людям с тонкой душевной организацией. Герой этой статьи — тот самый « гуманитарий », сподобившийся построить дом своими руками. Те, кто сможет дочитать его очередную часть мемуаров до конца, узнают, на что способен с виду нормальный человек, если испортить его газон. Здесь описывается драматический ход военных действий, развернувшихся на площади 15 соток против врага всех газоноводов, дачников и садоводов.

Зарытая угроза

Сам по себе я человек не злобный и даже не вспыльчивый, дети считают меня добрым, а женщины отзывчивым. По зодиаку — Весы, и вывести меня из равновесия очень трудно. Но, как оказалось, возможно. В неуравновешенном состоянии, как выяснилось, я крайне жесток, мстителен и кровожаден.

Это открытие темного «я» произошло позапрошлой осенью. И все из-за какого-то крота, мелкого и не злобного с виду зверька, который живет себе под землей, в мультфильмах снимается. Но, как оказалось, под умильным образом безобидного и пушистого скрывается ненасытное дикое животное и вредитель.





Началось все с того, что вышел я как-то утром на крыльцо полюбоваться своим собственноручно посаженным газоном и кофе попить с сигаретой. За лето трава хорошо подросла, земля задерновалась. Смотрю на дело рук своих, и душа радуется. И тут глаза мои впервые наливаются кровью — прямо посередине нежнейше-зеленого газона я узрел горку земли. И у забора под яблонями штук пять. Так, без объявления войны, началось вторжение. Гуманитарного образования достаточно, чтобы понять, что крот это делает не со зла, что ему удобней червей под удобренным и регулярно поливаемым дерном искать. Но. Никому. Нельзя. Рыть. Мой. Газон. Пусть он и инвалид, потерявший в процессе эволюции зрение.

Думал, утоплю

Война — так война. Но как наказать агрессора, скрытого под землей? Опыта в этом деле у меня не было, поэтому прибег к самому очевидному, казалось бы, способу — вставил шланг в нору и включил воду. Не поймаю, так утоплю. Час лил, второй. Все как в бездну. Думаю: ну ладно, не вылез из норы, значит, утонул. Однако, судя по новым кучам, обнаруженным следующим утром, крот, скорее всего, лишь обмочил коленки, и то со смеху. Полез читать форумы. Оказалось, что наводнений он не боится и норы строит со знанием дела.

Первую битву я продул вчистую. К тому же вода не пошла на пользу газону — в одном месте просела почва.





Внимание, газы!

К следующему сражению был подготовлен коварный план под кодовым названием «Тихий пшик». Решил выкурить крота с помощью газа — был у меня на тот момент полный газовый баллон, которым пользовался до подключения к газопроводу. План битвы прост: шланг — в нору и откручивай вентиль. По задумке, газ проникнет во все закутки кротовьих ходов, и он вынужден будет спасаться. Но что-то пошло не так — никто на газон из нор не выскакивал, в плен не сдавался. Мелькнула мысль: а не подпалить ли газ в норах? Вовремя одумался, вспомнил про кротовые ходы под полом в сарае. Решил, что, если не вылез наружу, значит, не успел и издох. И у меня были все основания так полагать — на следующий день на газоне не появилось ни одной новой кучи! Но уже через два дня свежих куч было в два раза больше. Такое ощущение, что крот прокашлялся, обиделся и позвал друзей.

А дальше пришла зима, и военные действия были приостановлены.

Гори оно синим пламенем!

Пока крот праздновал свою победу в бункере под замерзшим газоном, я вынашивал планы весенней кампании. Послушал мудрый совет одного закоренелого огородника: нужно разложить по норам карбид и плотно заделать ходы. Карбид в сырой земле начнет выделять газ, от которого крот «прозреет» и найдет дорогу за пределы участка.

Все логично, но где найти карбид? Это раньше его всегда было в достатке для наших детских забав. А теперь его не найти на стройках. Теперь он продается в металлических банках по такой цене, что если бы дяди-сварщики в свое время им запаслись впрок, то сейчас бы с золотыми зубами ходили. Теперь это дорогое противокротовое средство.



Мартин оказался слишком добрым псом, кротов ловить ему не интересно

Возможность опробовать новое оружие представилась уже в апреле. Как только сошел снег, газон покрылся свежими рытвинами. В них то я и начал закладывать кусочки карбида. Заодно вспомнил детство: бросил спичку в нору с заложенным карбидом. Хорошо пыхнуло! Детям очень понравилось — скопившийся под землей газ некоторое время красиво горит синим пламенем над выходами из нор.

И это была победа! Больше месяца кроты обходили стороной мой участок.

Пейте баночное пиво

Но карбид закончился, на соседнем участке выросло новое поколение кротов, и на газоне опять появились свежие кучи. Старыми ходами, кстати, они не пользовались — прорыли новую сеть штолен.





До этого я скептически относился к такому виду отпугивания кротов, как пивные или пластиковые банки на кусках арматуры. Но все же от безысходности расставил свои брынчалки из пивных банок по периметру участка. Через несколько дней заметил, что в радиусе метров трех от них — ни одного свежего хода. Вся активность сместилась в центр газона. Тогда я применил тактику выдавливания крота за пределы участка. Для этого все имеющиеся брынчалки расставил кругом по выходам из нор в самом центре, на расстоянии примерно метр друг от друга.

Даже при небольшом ветре банки неприятно брякают. Но я вытерпел, а крот нет. «Фронт» отодвинулся от центра сразу на метров 5! Теперь, владея оперативным преимуществом над врагом, я каждый день переставлял брынчалки на полметра в сторону границ участка. Были, конечно, и контратаки — несколько раз крот пробирался на свою старую «базу» в глубине участка, но я не ленился добавлять туда новую пустую банку. Пиво я люблю, так что можно сказать, что совмещал полезное дело с приятным. Вся эта возня заняла не меньше месяца, выпито было не меньше 30 банок, но с газона крота удалось выдавить.

Лицом к лицу

За все время сражений враг оставался невидимым. Кроме банок на арматуре, пытался «взять языка» — закопал трехлитровые банки под туннелями в расчете на то, что он туда свалится. Все впустую. Летальные виды вооружения в виде капканов не применял, а ультразвуковые отпугиватели показались мне разводом для дачников. И тут крот попался на горячем.





В конце участка я организовал небольшой парничок для черенкования туй. В нем постоянно тепло и очень влажно. Такая среда очень нравится укореняющимся туйкам и червям. А черви нравятся кроту. Вот он и проложил под парник свои ходы и наслаждался жизнью. Брынчалок поблизости не было, и он себя комфортно чувствовал. Однажды я решил проверить, как идет укоренение, открываю парничок, а там половина туй вверх корешками… Это был край. Я решил во что бы то ни стало изловить гада. И устроил ему засаду в лучших традициях селян-партизан — замер с вилами у разоренного парничка. Не прошло и 20 минут, как заметил, что зашевелилась земля. Тут уж я не спал и давай вилами землю пороть. На какое-то мгновение крот оказалась на поверхности, но все же смылся в другой ход. Матерый. Впрочем, через несколько дней я нашел его бездыханное тело там же, в парнике. Сами понимаете, стресс, ожирение и вредные привычки здоровья даже кротам не прибавляют.

Война и мир

В этом году кроты пока не беспокоили. Там, где были выходы из кротовых нор, остались проплешины, и зарастают они небыстро. Арматуру с банками расставил поближе к забору — надо быть начеку. Уверен, что это затишье ненадолго. Если уж кроты облюбовали участок, нужно быть готовым к тому, что война будет долгой и изматывающей. Впрочем, в разработках моего генерального штаба на случай вторжения есть еще как минимум 15 способов обороны.



