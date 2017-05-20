На АвтоВАЗе начались продажи внедорожника Lada 4×4 в специальной юбилейной комплектации. Уже известна стоимость автомобилей, посвященных 40-летию модели.





В юбилейном исполнении выпускаются как трех-, так и 5-дверные версии — автомобили получили максимальный набор опций, который включает кондиционер, подогрев сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал. Часть юбилейных машин — впервые в заводских условиях — окрасят в камуфляж из сочетания трех цветов: светло-зеленого, темно-зеленого и черного. Юбилейные внедорожники оснащаются также оригинальными дисками колес — черными для камуфляжной расцветки и черно-серебристыми для других цветов.





В интерьере — логотипы спецсерии, которые вышиты на ковриках и нанесены на сиденья и специальная табличка с уникальным порядковым номером (от 0001 до 1977), намекающая на ограниченный тираж 4×4 «40th Anniversary» (всего будет выпущено 1977 машин).





В России стоимость 4×4 «40th Anniversary» начинается от 558 тысяч 900 рублей за трехдверный вариант (около 9800 долларов по нынешнему курсу), пятидверная версия предлагается от 603 тысяч 900 рублей (10 560 долларов).