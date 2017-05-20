|
АвтоВАЗ начал продажи внедорожника Lada 4x4 в "юбилейном" исполнении
На АвтоВАЗе начались продажи внедорожника Lada 4×4 в специальной юбилейной комплектации. Уже известна стоимость автомобилей, посвященных 40-летию модели.
В юбилейном исполнении выпускаются как трех-, так и 5-дверные версии — автомобили получили максимальный набор опций, который включает кондиционер, подогрев сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал. Часть юбилейных машин — впервые в заводских условиях — окрасят в камуфляж из сочетания трех цветов: светло-зеленого, темно-зеленого и черного. Юбилейные внедорожники оснащаются также оригинальными дисками колес — черными для камуфляжной расцветки и черно-серебристыми для других цветов.
В интерьере — логотипы спецсерии, которые вышиты на ковриках и нанесены на сиденья и специальная табличка с уникальным порядковым номером (от 0001 до 1977), намекающая на ограниченный тираж 4×4 «40th Anniversary» (всего будет выпущено 1977 машин).
В России стоимость 4×4 «40th Anniversary» начинается от 558 тысяч 900 рублей за трехдверный вариант (около 9800 долларов по нынешнему курсу), пятидверная версия предлагается от 603 тысяч 900 рублей (10 560 долларов).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Lada 4x4 стала доступна в юбилейной версии, посвященной 40-летию модели. Автомобиль получил уникальные детали интерьера и экстерьера и все возможные опции.
|
Архив (Разное)
Комментарии