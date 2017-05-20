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Shelby превратила пикап Ford F-150 в 750-сильного "Супер-змея"

21.05.2017 10:17 — Разное | Tut.by  
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Компания Shelby, известная благодаря «прокачке» спорткаров Ford Mustang, подготовила свою программу превращения самого популярного автомобиля в Америке — пикапа Ford F-150 — в настоящего «монстра».


Объем переделок стандартного пикапа в F-150 Super Snake включает агрессивный аэродинамический обвес со сплиттером спереди, заниженную подвеску, литые колесные диски диаметром 22 дюйма с солидной порцией хромировки, выхлопную систему Borla для неподражаемого «саундтрека» 750-сильной «восьмерки» объемом 5 литров с приводным нагнетателем, новый «горбатый» капот, белые полосы на кузове, а также различные узлы и агрегаты из каталога Ford Performance.


Заказать «Супер-змея» можно будет как с задним, так и полным приводом. Всего будет собрано 150 единиц F-150 Super Snake, каждый из которых обойдется заказчику в 96 880 долларов.

 
 
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Компания Shelby подготовила пакет доработок для утилитарного пикапа Ford F-150. "Грузовик" получил ряд аэродинамических элементов и мощный 750-сильный двигатель.

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