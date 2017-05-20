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Двойной подарок: как Даша Чернова отметила День рождения
21.05.2017 10:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Участники музыкального шоу пришли в гости к Даше с тортом и цветами и поздравили ее с праздником — 20 мая ей исполнилось 18 лет.
телеканал НТВ / Sputnik
Также представительница Беларуси сама сделала себе подарок — накануне
Sputnik Беларусь
Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники вокалисты из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.
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Участница шоу "Ты супер!" Даша Чернова накануне отметила свой День рождения. Смотрите на видео, как поздравляли белорусскую участницу другие конкурсанты.
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