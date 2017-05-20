Двойной подарок: как Даша Чернова отметила День рождения

Участники музыкального шоу пришли в гости к Даше с тортом и цветами и поздравили ее с праздником — 20 мая ей исполнилось 18 лет.



телеканал НТВ / Sputnik "Ты супер!": Даша Чернова поблагодарила белорусов за поддержку

Также представительница Беларуси сама сделала себе подарок — накануне по результатам полуфинала она прошла дальше , получив одобрения от жюри конкурса.

Sputnik Беларусь вел в Facebook прямую трансляцию полуфинала из мультимедийного пресс-центра, где за Дашу переживали ее однокурсницы, а также ранее выбывшая из шоу еще одна представительница Беларуси, Настя Кравченя.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники вокалисты из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.