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Вспышка газовоздушной смеси произошла в доме в Узденском районе
21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вспышка газовоздушной смеси произошла в жилом доме в деревне Озеро Узденского района, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского областного управления МЧС.
Ночью 21 мая в 1 час 24 мин. поступило сообщение о вспышке газовоздушной смеси без последующего горения в помещении котельной (размер площади 1х1,7 м) жилого дома в деревне Озеро. В результате вспышки повреждены газовый котел и оконный блок, хозяин дома и его дочь получили ожоги 1-2-й степени (5% тела). Пострадавшие в госпитализации не нуждаются. Причина вспышки устанавливается.-0-
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В результате вспышки повреждены газовый котел и оконный блок, хозяин дома и его дочь получили ожоги 1-2-й степени (5% тела).
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